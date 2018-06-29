澳洲通過反外國政治干預法

2018-06-29

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲國會參議院廿八日通過一系列旨在防止外國干預澳洲政治的法案，雖然總理滕博爾去年底向國會提出這套法案時，否認是針對中國，但是時值媒體相繼披露中國富商透過政治獻金滲透澳洲政壇，這項立法行動已經升高坎培拉與北京政府之間近幾個月以來的外交緊繃關係。

澳洲參議院廿八日通過針對外國干預澳洲政治和其他國內事務以及間諜活動的「二○一八外國影響力透明計畫法案」、「二○一八國家安全立法修正（間諜活動以及外國干預）法案」。當中重要條款包括，要求為外國政府遊說者向政府登記，公開揭露其與外國政府的關係以及根據此關係所從事活動之性質，在選舉期間還會要求揭露額外資訊；修訂現有刑事法令，納入意在干預民主程序或者提供情資給外國政府的秘密、欺騙或者威脅性活動，對任何「關鍵基礎設施」造成損傷之外國干預和「破壞」行為，如針對能源、運輸等系統的網路攻擊，為外國政府竊取商業機密，協助外國間諜在澳洲活動等。

這是澳洲自一九七○年代以來最大規模的反間諜法改革，另一項禁止外國政治獻金的「選舉法修正案（選舉資金與揭露改革）」預計在今年稍晚通過。貿易和投資部長西奧波（Steven Ciobo）廿八日表示「外國干預法案……與中國無關，而是攸關澳洲國家主權」，試圖降低這些法案對雙邊關係的衝擊。

滕博爾去年十二月提出這一系列法案時指出，這些打擊行動是根據情報單位所提出「有必要列為機密」的警告，「外國勢力正企圖影響國內、外政治程序，嚴重程度空前而且手法愈加高明」；他後來承認，有關中國干預的報導「令人不安」。

北京強烈否認相關指控，上週駐澳大使成競業再度警告，「冷戰思維」正削弱兩國關係，呼籲澳洲放棄「偏見和偏執」。

澳洲前總理霍華德（John Howard）廿七日在倫敦出席智庫「政策交流」探討多國情報聯盟「五眼聯盟」重要性的研討會，談到俄羅斯等西方對手以及國際情報圈所面臨的最大挑戰何在，他指出「在潛在威脅這方面，中國的處境非常不同：中國在東南亞有龐大的僑民」，「中國非常有興趣利用其散佈各地的僑民擴張其勢力和影響力」，包括在澳洲的一百萬人；「中國正以非常顯著的方式伸張自己的權威」，情報圈弄清楚誰在做什麼、建議正確回應這種挑戰之道至為重要。