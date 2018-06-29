關鍵大法官退休 川普賺到

2018-06-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕被紐約時報稱為「影響最高法院三十年的搖擺票」的美國聯邦最高法院大法官安東尼．甘迺迪，廿八日宣布將在七月底退休，給予川普總統二度提名能支持其政策與政治立場之大法官絕佳良機，導致日後最高法院表決更趨保守，此外也可能牽動年底期中大選國會參議院選情。

高齡八十一歲的甘迺迪透過聲明表示，很榮幸能在美國聯邦司法體系任職四十三年，包括擔任最高法院大法官三十年。甘迺迪在一九八六年由當時總統雷根提名，一九八八年二月正式出任大法官；儘管甘迺迪因由雷根欽點而被歸類為保守派，但他在針對上訴到最高法院的案件表決時，往往與由民主黨籍總統提名的自由派大法官站在同一陣線，並曾在攸關墮胎、平權法案、同志權、槍枝、競選財務與投票權等案件中，投下關鍵的一票。

川普盛讚甘迺迪是深具高瞻遠矚，並承諾會「立即」著手從一份廿五人名單中延攬繼任人選。這是川普繼提名大法官戈蘇奇以填補在二○一六年驟逝的保守派大法官史卡利亞的遺缺後，再度有機會提名最高法院大法官；從川普上台後兩週內就提名戈蘇奇的經驗來看，接替甘迺迪的人選可望在數週內出爐。

美國聯邦最高法院共有九名大法官，其中包括甘迺迪在內的五人由共和黨總統提名，另四人由民主黨總統提名，保守與自由勢力尚稱均衡；未來少了通常扮演關鍵角色的游離票甘迺迪，改以由川普所提名的人選取而代之，最高法院勢必以保守派大法官佔大多數，導致最高法院日後在健保與墮胎權等議題上做出更符合川普的主張的裁定。例如，川普提名的戈蘇奇日前在最高法院就投票支持川普對穆斯林國家公民發布的旅遊禁令。華盛頓郵報引述多個民權團體說法，指未來的最高法院將成為整個美國政府史上的最保守機構。

大法官人選牽動期中選舉

此外，大法官人選也可能牽動年底期中選舉，特別是有權對大法官提名人選進行確認的國會參議院。華郵報導，值此民主黨在國會期中選舉中聲勢看漲之際，共和黨已經打定主意，要在十一月期中選舉之前確定大法官人選。一年前提名戈蘇奇時，參院就已經改規則，讓大法官提名人只須獲得過半多數，無需獲得三分之二票數（六十票）就能當選。共和、民主兩黨目前在參院議席比例為五十一對四十九。