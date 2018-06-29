中國海防軍事化 南海周邊緊張

2018-06-29

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府二○一三年整合旗下與海岸巡防有關各部門資源而成立的中國海警局，原本接受國務院公安部的「業務指導」，今年三月卻被劃歸到與人民解放軍一樣採軍事化管理的人民武裝警察部隊，並於本月廿二日獲全國人民代表大會常委會正式通過。此舉將海岸巡防軍事化的組織調整大動作，被外界視為中國捍衛其所聲索南海主權的最新力作，已引起美國及東南亞國家高度關注。

武警部隊海警總隊將於下月一日正式上路，目前擁有約一萬六三○○人及一六四艘船隻編制。中國新華社報導，中國國家主席習近平去年要求解放軍「加強打勝仗的本領」，具有「亦警亦民」的中國海警如今改組為「軍」，意謂將接受更精良訓練，可望成為中國捍衛其海上權益的要角之一。

中共機關報《人民日報》旗下《環球時報》則強調，海警部隊改由直屬中央軍事委員會的武警部隊指揮，中央軍委統一管轄解放軍與武警海警總隊，有利與海軍共同演習，將可「在包括戰爭在內的緊急情況和危機時扮演更大的角色」，但只要「不挑戰中國主權及海洋權利」，它就「不會構成威脅」。但亞洲國家媒體指出，這兩股力量上月已合力前往西沙群島巡航。

美日高度關切 釣魚台情勢恐再度緊張

海警轉隸武警曾引起日本政府高度關切，外界也質疑此舉可能導致釣魚台情勢再度緊張。而以航行及飛越等方式主張南海自由的美國，未來恐需與中國海警正面交鋒。

美國智庫「史汀生中心」（Stimson Center）東亞與中國計畫主任孫韻（Yun Sun）則表示，「這一加強合作顯示，中國有更大能力阻遏或騷擾美國的航行自由行動。」新加坡南洋理工大學海洋安全研究員高瑞連說得更直接，中國「把海軍和海警結合起來，更明顯秀出肌肉告訴其他聲索方，別煩我們。」中國國防部廿八日則聲稱，海警隊伍轉隸武警部隊後，基本任務屬性未變。