美法官裁定 讓離散移民家庭團圓

2018-06-28

〔編譯張沛元／綜合廿六日外電報導〕美國加州一名聯邦法官廿六日晚間對川普總統的無證移民零容忍政策下達全國禁制令，除了暫時阻止當局繼續讓無證移民家庭骨肉分離，還要求已遭拆散的無證移民家庭應於三十天內骨肉團聚。在此同時，美國另有多個州就骨肉分離提告，川普的非法移民零容忍政策恐如稍早的禁穆令般面臨一連串法律挑戰。

加州聖地牙哥聯邦地區法官薩布勞（Dana Sabraw）在裁示中，還要求年齡不及五歲的無證移民家庭之幼童，得在十四天內與父母團聚，以及所有無證移民家庭的孩童必須要能在十天內與父母對話；唯有無證移民的父母會對其子女構成立即危險時，得以將之拆散；以及不得在子女未同行的情況下，遣返已成年的無證移民。

由於川普已於二十日簽署行政命令停止造成無證移民家庭骨肉分離，美國目前已暫停在美墨邊界拆散非法入境的無證移民家庭，但本案原告「美國民權聯盟」（ＡＣＬＵ）是在三月便代表兩起移民骨肉分離的案件提告。法官的裁示與川普行政命令的不同點在於，川普的行政命令雖停止拆散無證移民家庭的實際操作，但並未顧及已遭拆散的無證移民家庭，而法官的裁示則要求必須讓已遭拆散的無證移民家庭團聚。

白宮：落實團聚有難度

ＡＣＬＵ首席律師吉藍特對法官的判決大呼勝利，認為將就此終止此一人道危機，但落實法官的裁示有其難度。白宮發言人夏哈廿六日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時就坦承，無證移民家庭團聚過程並非易事，情況複雜；衛生暨人道事務部長艾薩同日告訴國會參議院財政委員會，該部目前監護二○四七名無證移民孩童，其中部分孩童的父母早就被遣送回國，其父母並不見得全都希望一家團聚，反而要求讓孩子留在美國。

此外，由民主黨籍州檢察長領軍的華盛頓州、加州與紐約州等十七個州外加哥倫比亞特區，廿六日針對拆散無證移民家庭向西雅圖的聯邦法院提告，指控當局此舉「殘忍與違法」及造成「驚人傷害」，為各州首度就聯邦政府拆散無證移民家庭採取法律行動。川普對無證移民所採取零容忍政策恐如稍早的禁止數個穆斯林國家公民入境美國般招致法律挑戰。美國聯邦最高法院廿六日裁定，最新版禁穆令有效。