裁軍沒安置 老兵怒潮挑戰習近平

2018-06-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國江蘇省鎮江市爆發「老兵怒潮」，大批退役軍人為了爭取退休撫卹，聚集在政府單位周遭請願，期間成功吸引全國各地的退役軍人加入聲援，激起外界對老兵問題的關注。美聯社分析指出，中國退役軍人當前年增數十萬人，中央政府卻將退役軍人安置工作「踢」給地方政府，已導致老兵維權活動近年來層出不窮，對中國國家主席習近平構成政治挑戰。

前中國海軍司令部中校參謀姚誠向美國「自由亞洲電台」表示，中國政府沒有一個完善的制度，也沒有足夠的經濟保障解決老兵問題，「它力不從心，但為了維穩，一直在忽悠老兵。」姚誠也指出，「習近平上台後對軍隊的清理，讓軍隊對他極為不滿。」軍隊內部可能有不滿習近平清理腐敗的力量在操作，才會出現各地老兵集中在一個地方進行聲援的情況。

安置丟給地方 又未提撥資金

中國老兵議題專家、美國賓州狄金森學院教授戴蒙德（Neil Diamant）告訴美聯社，退役軍人數十年來持續向中國政府請願，期望改善醫藥保健、工作安置、退休撫卹條件，卻無法如願，其中部分原因來自中央政府沒有提撥資金給地方政府，「聽到政府宣傳中國是個尊敬軍人的富有強權，但他們卻得為了爭取瑣碎的福利四處奔波，老兵自然會被激怒。」

中國政府近七十年來已進行十一次裁軍，最近一次是習近平在二○一五年九月宣布裁軍三十萬人。根據中國官方統計，中國現有五千七百萬退役軍人，這個數字每年並以幾十萬的速度遞增。

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，退役軍人的安置一直是讓中國政府頭疼的問題。習近平上台後，中國已爆發多起大規模的老兵抗議事件：前年十月，上千名退役軍人身穿迷彩服聚集在北京市中心的國防部八一大樓前靜坐抗議；去年二月，數百名退役軍人再度集合在北京中央紀委門外抗議。今年五月，河南漯河市數百名老兵聚集抗議；六月中，四川中江縣因一名殘疾退伍軍人遭警方毆打，也引發老兵抗議。

今年四月，習近平要求設立的中國退役軍人事務部正式掛牌成立，但迄今未見顯著改革。