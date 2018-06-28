中國派軍鎮壓老兵 鎮江傳3死

2018-06-28

暴力鎮壓 500人輕重傷

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國退役老兵自十九日起在江蘇省鎮江市集結要求政府給予公平待遇的抗爭行動，日前遭警方暴力鎮壓，傳出釀三人死亡、五百人輕重傷，各地退伍軍人雖然仍持續前往鎮江聲援，但是多在半路遭攔截。抗爭老兵驅而不散，據傳當局可能出動解放軍鎮壓，中共高層也親赴鎮江了解，但是並未露面。中國維權組織「民生觀察」發表聲明，「堅決反對六四屠殺歷史悲劇重演」，要求中共停止鎮壓老兵。

「自由亞洲電台」引述一名了解現場狀況的老兵說法，二十三日凌晨鎮江政府、警方派出九千多名警力，暴力驅散正在休息、睡覺的數千名抗爭老兵，「我們的戰友他們去了（現場），說打得很嚴重，重傷兩百多人、輕傷三百多人，有的女的、家屬都打了」；根據在現場的老兵戰友傳回的消息，市政府外警方包圍圈內的老兵就有三、四千人，加上外圍老兵，「據稱有數萬人之多」。

手機訊號已被封鎖

現場手機訊號已經被封鎖，廿五日起就聯絡不上現場老兵，因此不了解目前狀況。「新唐人」二十六日引述一名在抗爭中遭打傷的遼寧張姓老兵說法，在武力鎮壓下，現場老兵已被清場，「現場基本沒人了，政府的人還在，只是老兵已經不在現場了，事情沒有解決。」

美國中文媒體「新唐人」廿七日報導，消息指出廿三日暴力鎮壓導致三名老兵死亡，輕重傷者中有十五人被打到昏迷，受傷老兵分散多家醫院，遭到軍警嚴密看守。傳出廿四日晚間有中央領導人到現場，但未出面。

當局暴力鎮壓引發其他各地老兵憤慨，紛紛前往馳援，但是許多人半路或者一抵達鎮江就遭警察、國內安全保衛人員攔截帶走。自由亞洲電台二十五日聯絡數名準備馳援的老兵，這些人表示不方便通話，或說已經「遭到控制」。

法國國際廣播電台（ＲＦＩ）中文網指出，面對各地老兵持續集結，當局也增加打壓力道，「新消息指出，當局已經調動超過兩萬士兵攜帶重武器準備清場」，甚至可能派解放軍介入。

可能派解放軍介入

「民生觀察」二十五日發表聲明，指政府連日來持續升高暴力鎮壓正當、合法、理性陳情的老兵，封鎖現場消息外傳，「可見中共當局意欲沿襲二十九年前針對北京八九民主運動的大屠殺鎮壓模式，來平息今日老兵維權」，「一場類似六四大屠殺的可怕悲劇可能再度上演」；聲明提出中國當局立刻停止鎮壓、追究鎮壓責任、賠償受傷老兵三點要求，呼籲世界關注此事，阻止六四屠殺悲劇重演。江蘇維權人士張建平也說，當前局勢與「六四」前夕相似，散佈謠言、栽贓維權老兵和支持老兵的民眾，為政府鎮壓提供藉口。