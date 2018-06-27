美暫停起訴非法移民父母

2018-06-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國海關與邊境保護局（CBP）局長麥克利南（Kevin McAleenan）二十五日宣布，在政府推出不拆散非法移民家庭又能落實「零容忍」政策的具體作法之前，已暫停起訴從墨西哥非法入境美國的非法移民父母，除非是非法移民家庭的家長有刑事犯案紀錄，或有孩童福利問題。此舉形同改變「零容忍」政策，但麥克利南和司法部長塞森斯同日卻堅稱該政策絲毫沒有變化。美聯社指出，此舉更加深了美國人民的困惑。

麥克利南坦承，當局目前沒有足夠的空間拘留非法移民家庭，未來可能暫時恢復歐巴馬政府時期的「捉放（catch and release）」策略，意即被逮的非法移民家庭在承諾自行出庭接受審理後就能獲釋。

雖然邊境執法現況有違川普政府五月開始實施的非法移民「零容忍」政策，司法部長塞森斯二十五日仍堅持「零容忍」政策有效，聲稱超過八成的非法移民孩童是獨自抵達美國，他們的父母付錢給偷渡集團，還有幫派份子招募這些兒童，讓他們蓄意攜帶毒品入境美國。白宮發言人桑德絲則強調「我們沒有改變政策」，指出當前確有拘留機構不夠的情況，導致政策無法徹底執行，但當局正在向國會爭取更多資源。與此同時，國防部二十五日證實，將在德州兩處軍事基地建造臨時設施，安置非法移民。

眾議院共和黨議員預計二十六日召開閉門會議，商討如何在休會前推出合適的移民法案，相關法案有望二十七日交付表決。參議院共和黨議員已推出一版包括增設兩百名移民法官加快審理程序、鬆綁非法移民孩童二十天拘留期限的法案。然而，美國總統川普二十五日再度表態不支持增設移民法官，在參議院擁有五十一席的共和黨則須與民主黨合作達到六十票立法門檻，新版移民法案的前景仍未見明朗。

官方統計顯示，截至本月九日止，已有超過兩千三百名非法移民家庭的孩童，被迫在拘留機構與父母分開。許多非法移民家長二十五日向媒體哭訴找不到孩子，一名來自瓜地馬拉的母親在德州西部艾爾帕索淚眼協尋年僅四歲的兒子；一名來自宏都拉斯的母親，一個月前被逮捕後被迫與十七歲的兒子分開，二十三日獲釋後才得知孩子已經被送到芝加哥；還有孩童誤以為自己被父母拋棄，直接向社工表示不願意再見到家長。

在此同時，白宮發言人桑德絲（Sarah Sanders）日前在維吉尼亞州一家餐廳用餐遭拒，理由是她為川普效力；加州民主黨籍聯邦眾議員華特斯（Maxine Waters）對此表示肯定，還說本案應成為抵制川普的典範。川普二十五日推文痛批該餐廳，要求他們先清理自己骯髒的門面，並以激烈言詞抨擊華特斯，甚至波及眾院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）。

川普說，「眾議員華特斯，智商超低，與裴洛西一樣都是民主黨的代表人物。她剛剛鼓吹傷害『讓美國再次偉大』運動的諸多支持者。小心你們期望麥克欣（華特斯的名字）做的事！」