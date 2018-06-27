川普旅行禁令 聯邦最高院裁定有效

2018-06-27

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普上任之初宣布對若干穆斯林國家實施入境禁令，聯邦最高法院廿六日以五比四裁定，夏威夷州等反對陣營指控的川普越權和違憲爭議並不存在，禁令維持有效。

這項裁示終結持續多月的爭議，有利於川普對邊界的加強控制，堪稱他上任以來的最大勝利之一。國際特赦組織等人權團體對此表示失望，強調這類禁令不應出現在一個宣稱重視人權的國度。川普本人則推文驚呼：「哇」。

最高法院大法官認為，挑戰禁令的團體未能證明禁令違反美國移民法，或憲法第一修正案中禁止政府偏袒某種宗教的歧視作為。首席大法官羅伯茲指出，政府基於國家安全理由頒佈禁令的論據充分，反對意見不足以推翻這項政策。持反對立場的大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）則指稱，支持這項政策的大法官無視現實、曲解法例，對禁令造成無數家庭和個人的痛苦視而不見，而他們有許多人都是美國公民。

川普管制外國公民入境一路走來飽受挫折，他去年九月發佈禁令的第三個版本，針對查德、伊朗、利比亞、北韓、索馬利亞、敘利亞和葉門等七國公民，其中五國以穆斯林為主要人口，並限制委內瑞拉部分官員及其家眷入境，遭各界質疑歧視伊斯蘭教和穆斯林，且該禁令將管轄範圍延伸至許多保護非法移民的州或城市，限制合法移民審核，多州政府因而質疑總統權力是否過大，兩度帶頭挑戰這項禁令的夏威夷州隨即提告。

支持者則辯稱，這項禁令是為了保護美國免於恐怖份子攻擊，且禁令有豁免條款，符合特定條件者免受限制。