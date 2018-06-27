美防長馬提斯訪中 著重安全對話

2018-06-27

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部長馬提斯二十六日抵達北京，展開三天訪問。這是自二○一四年以來、也是川普政府首位國防部長訪問中國，在美國力圖抵抗中國與日俱增的經濟和軍事影響力之際，馬提斯此行將著重促進兩國之間的安全對話。

美中貿易戰越演越烈，馬提斯對中國在南海「秀肌肉」的軍事舉措多所批評，甚至為此取消邀請中國參加二十七日起展開的環太平洋多國軍事演習；另一方面，美國對台灣的態度則令北京疑慮。馬提斯在此背景下訪問北京，行前談話顯然刻意避免刺激雙方緊繃關係。他說此行尋求在戰略層級「透明開放對話」，要「不帶先入為主看法」的訪問北京，「我到那裡是要對話」、「多傾聽」。

學者：中若將經濟綁安全談 關係恐難改善

馬提斯態度放軟顯然會受中國歡迎。官方媒體「環球時報」二十五日社論指馬提斯到訪，「說明川普政府依然願意和中國展開軍事對話」，有益於緩解兩國緊張。英文中國日報社論也指出，中、美兩國「應該有智慧和政治意願管控彼此的較勁，避免出現全面衝突的最壞情況」。

中國提出二○五○年前打造出「世界級」軍力的計畫，美國川普政府則以「印度—太平洋」政策取代前任的「重返亞洲」政策，將印度納入區域安全框架，以利抗衡中國。不過，川普在北韓核武問題上仍需要北京幫忙。

馬提斯此行除了會晤軍方高層，也會拜會中國國家主席習近平，預料馬提斯將力促北京繼續合作解決北韓核問題。他行前談到美中利益趨近一致的議題時，就指出「中國也希望朝鮮半島無核化」；他可能針對南海問題提出關切，但是預料不會深入討論。智庫蘭德公司分析師何天睦（Timothy R. Heath）指出，川普在北韓問題投入太多政治資本，中國在勸說北韓履行棄核承諾上非常有用，因此馬提斯此行是緩和關係，不太可能深入討論敏感議題。

約翰霍普金斯大學全球事務中心特聘教授布蘭茲（Hal Brands）認為，鑑於美中在亞太地區正陷入激烈競爭，馬提斯此行難有實質影響。耶魯大學法學院「蔡中曾中國中心」高級研究員魏光明（Graham Webster）說，關鍵在於北京是否將經濟問題與安全合作掛勾，「如果他們這麼做，我想那就是美中關係將進入在更廣泛層面遭遇顛簸的訊號」。

共軍東部戰區編隊 台海實戰化訓練

中國軍方官方媒體「中國軍網」二十六日證實，由東部戰區海軍054A型飛彈護衛艦「黃岡艦」、052C型飛彈驅逐艦「濟南艦」組成的編隊十七日起先後經台灣東部海域、巴士海峽、台灣海峽等水道，與水面艦艇、航空和海岸防衛兵力，在多個海區進行實戰化訓練。