美研究：坐擁逾百顆核彈頭不切實際

2018-06-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕全球現有約一‧五萬核彈頭，大多為美、俄擁有，但美國密西根科技大學（MTU）與田納西州立大學（TSU）學者的最新研究顯示，一國核武庫存若逾一百枚，都「不切實際」，因為在它國完全不反擊的情況下，一國只要發射超過百枚核彈以及其後所產生的連鎖效應，就足以破壞世界的秩序及穩定，引發全球大災難。

由MTU工程師皮爾斯（Joshua Pearce）領導的研究團隊，刊登在「安全（Safety）」期刊上的這項研究，乃首度模擬一國單方面發動核子攻擊，對方卻坐以待斃的情況，尤其聚焦對糧食供應造成的影響。該團隊假設美國以七千、一千或一百枚核彈頭攻擊中國的情形，當中一百枚核彈的爆炸威力估計將造成中國三千萬人死亡。

在傳統的核子嚇阻概念中，一國核武庫存愈多，其敵國就愈不敢先發動核武攻擊，因為一旦無法在先發制人的「第一擊」時毀滅對手，必將面臨對方的核武報復，也就是「相互保證毀滅（MAD）」。

惟在科學家建立的模型裡，對美國而言，即便是核戰的「最佳情境」：美國將其擁有的七千枚核彈全部發射，對方卻未以核武反擊。產生的三百億公斤重煤煙，估計仍將令全美五百萬人死於飢餓。若發射千枚將產生一二○億公斤重的煤煙，代表全美恐約十四萬人死於糧食短缺。若「只」發射百枚，美國將不會有任何人死於飢荒，產生的四十億公斤重煤煙，尚不足以使美國食物鏈毀滅性的崩潰。

研究人員指出，主因在於「環境反撲」，核彈在城市爆炸後，除了產生輻射塵，大火冒出的煤煙與煙塵在大氣中擴散，遮蔽陽光，「核子冬天」來臨，氣溫隨之驟降，在全球煙霧彌漫下，降雨量減少，對農業造成災難性的連鎖反應，由於全球農產量最多將減少廿％，導致數百萬人面臨糧食短缺，必將鬧飢荒。然而，這樣的劇本還只是一方打不還手的最佳情境。

皮爾斯提到，擁有百枚核武，國家仍具有核子嚇阻力，卻能避免本國民眾死於可能的核子冬天反撲。研究人員認為，一國核武庫存若超過百枚的門檻，就超過「國家務實安全限制」，保有這麼多根本用不到的核彈，愚蠢至極又非常浪費錢。