超級核子魚雷 俄考慮重啟研發

2018-06-27

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯媒體披露，俄國政府正考慮恢復研發蘇聯時代核武計畫中的超級核子魚雷，這種可攜帶核彈頭的長程魚雷，威力強大到可製造海嘯、對敵方沿岸地區造成毀滅性的破壞。

國營「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）、衛星通訊社（Sputnik）引述俄國武器專家阿里耶夫（Shamil Aliyev）說法，「目前有傾向要恢復過去未實現的構想，正重新檢視沙卡洛夫（Andrei Sakharov）產製長二十四公尺、直徑一．五公尺、射程五十公里核彈頭魚雷的想法」。

阿里耶夫指的是蘇聯時期著名核武專家沙卡洛夫曾經支持的代號「T-15」計畫：打造出可攜帶一枚一○○百萬噸（megaton）當量核彈頭的超級魚雷，其爆炸威力將製造巨大海嘯，足以摧毀沿岸城市、甚至更內陸的目標。

俄羅斯總統普廷三月間證實，俄國正在研發「Status-6 Poseidon」核動力水下無人載具。這種潛射無人載具可攜帶一○○百萬噸當量核彈頭，號稱射程可達一萬公里、最大發射深度一千公尺，被外界形容為「末日魚雷」。五角大廈官員也指稱，這種武器將對美國港口、沿岸軍事設施和航空母艦打擊群構成「一大戰略威脅」。

美國海軍潛艦目前主力為MK48先進能力型重型魚雷（Mark 48 ADCAP），最新一代為七型。根據海軍和開發商洛克希德馬丁公司的官方資料，這款魚雷長五．八公尺、直徑○．五三公尺，重約一六○○公斤，可攜帶六五○磅（二九四．八公斤）彈頭，最大作業深度超過一二○○英尺（約三六五公尺）。

曾擔任美國海軍潛艦軍官的「傳統基金會」防衛專案高級研究員卡倫德（Thomas Callender）指出，公開資料顯示，即使以MK48 ADACAP最大速度五十五節、最大作業深度二六○○英尺（約八○○公尺），都難以對抗俄羅斯的「末日魚雷」。美國海軍已向武器製造商徵求提案，開發MK48新升級版。