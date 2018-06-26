臭氧層殺手突增 中國泡棉業嫌疑最大

2018-06-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國《自然》（Nature）期刊上月發表的研究報告指出，破壞臭氧層的化學物質一氟三氯甲烷（CFC-11）排放量近年來離奇上升，損害「蒙特婁議定書」（Montreal Protocol）效力。紐約時報二十四日報導，該報和獨立調查人員小組收集的訪談、文件和廣告等諸多證據顯示，CFC-11主要源頭可能來自中國工廠。

紐時指出，中國工廠可能無視蒙特婁議定書的氟氯碳化物（CFCs）禁令，持續製造或使用對臭氧層破壞力第二大的氟氯碳化物CFC-11，生產冰箱及建築物的泡沫絕緣材料。中國是全球最大聚氨酯發泡材市場，約佔全球消耗量的四十％。在遭到禁止前，東亞地區幾乎所有CFC-11及類似化學物質均由中國生產。

臭氧層恐延後十年修復

山東省一家冰箱工廠的老闆張萬博（Zhang Wenbo，譯音）受訪時坦言，業者可選擇對環境有害的便宜泡沫劑，或是對環境較好的昂貴泡沫劑，該工廠選擇前者，這是他們的生存之道。張萬博及其他小型製造商都廣泛使用CFC-11製造泡沫絕緣材料，但他的工廠近期遭當局突檢，因違反環境規定被開單並勒令關廠。

前述研究指出，CFC-11排放量上升，破壞臭氧層修復。科學家原本預測，氟氯碳化物禁令生效後，臭氧層可於本世紀中葉修復，但近期研究發現，新增排放恐令臭氧層延後十年修復。

數據顯示，二○一三年後每年約有一萬三千公噸的CFC-11排放量，來源可能是東亞地區的非法生產。中國當局長期無法讓污染製造者就範，簡陋的小型工廠無視禁令持續製造CFC-11。山東省環保官員邵長英（譯音）去年指出，中國泡棉業迄今仍使用大量非法生產的CFC-11。

查獲八工廠非法使用

獨立團體「環境調查局」（EIA）指稱，已發現中國四個省份的八家工廠，在製造泡棉過程使用CFC-11。