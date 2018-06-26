民主倒退 土耳其恐淪威權國家

2018-06-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕土耳其總統艾多根連任成功，總統一任五年，得連選連任一次，由於土國去年修憲後，任期重新計算，因此他最長可一直掌權到二○二八年，成為「超級大總統（super-presidency）」，可能對土國未來及中東情勢發展產生重大且深遠的影響，加深土國與西方盟邦間的嫌隙，振興經濟也將成為他的一大挑戰。

加深與西方盟邦嫌隙

土國一六年七月發生流產政變，迄今全國仍未解除緊急狀態，大批國會議員、法官、公務員、記者和庫德族支持者遭整肅。如今他不僅順利連任，還將擁有更大權力，再加上在國會掌握多數席次，土國長久以來的「文官執政、軍人護國」傳統被改變。批評人士指稱，若無法阻止艾多根連任，土國將淪為威權國家。

艾多根生於伊斯坦堡港區卡希姆帕沙（Kasimpasa ）的一個勞工家庭，童年在濱黑海的里澤（Rize）度過。他在挑戰世俗統治的新興伊斯蘭政治運動中博得聲望，一九九四年當選伊斯坦堡市長。九七年，由於他在公開場合背誦伊斯蘭教詩歌，被當局視為煽動宗教仇恨，於九九年入獄四個月，儘管因此喪失市長職位，卻使其聲望更高。艾多根領導的「正義與發展黨（ＡＫＰ）」掌權十五年，期間舉行兩次總統大選、六次國會選舉、三次公投和三次地方選舉，始終未嚐敗績，為他贏得「選舉機器（campaign machine）」稱號。

擔任總理初期，艾多根推行廢除死刑等一系列改革措施，並和庫德族武裝份子展開和平談判。而ＡＫＰ成立初期因缺乏盟友和經驗，與伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）結盟。雙方後來反目成仇，艾多根指控葛蘭策動軍隊發動一六年七月的流產政變，展開歷來最大規模的整肅行動，約有七萬七千人被捕。

西方國家批評土國在民主與人權上倒退，與俄羅斯關係愈來愈密切，艾多根的連任可能加深土國與西方盟邦嫌隙。