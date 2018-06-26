艾多根連任 土國超級總統誕生

2018-06-26

得票率過半 國會席次也過半

〔編譯茅毅／綜合報導〕土耳其最高選舉委員會（ＹＳＫ）主席古溫（Sadi Guven）廿五日宣布，總統艾多根在廿四日舉行的總統暨國會二合一選舉中，以超出預期的五十二．六％得票率連任成功，在野的「共和人民黨（ＣＨＰ）」候選人殷斯以三十．六％居次。由於艾多根得票率過半，古溫直接宣布他當選，無需再與得票率次高者進行第二輪決選。他擔任黨魁的「正義與發展黨（ＡＫＰ）」與民族主義政黨「民族行動黨（ＭＨＰ）」共組的「人民聯盟」，也在總數六百席的國會拿下過半的三四四席。

土國進入一人統治

自二○○三年出任總理以來，掌權長達十五年的艾多根，不僅再獲得一個五年任期，且由於土國去年修憲裁撤總理職位、行政權轉移給總統，他將成為國家元首兼最高行政首長，可任命部長、副總統及高階官員，頒佈命令、籌編預算與決定國家安全大政方針。國會方面，ＡＫＰ以四十二．五％得票率取得二九五席國會議席，友黨ＭＨＰ則以逾十一％得票率斬獲四十九席，今後艾多根的施政只會受到有限的監督制衡，等於宣告土國將進入一人統治時代。

六十四歲的艾多根在開票結果顯示一路領先時，便於伊斯坦堡自行宣布當選。二十五日凌晨三時，他在首都安卡拉的ＡＫＰ總部陽台，向數萬名支持者發表勝選感言。他誇稱此次投票率高達八成八，土國「給全世界上了一堂民主課」。他矢言將「迅速」落實新的總統制，致力在建國百年的二○二三年前讓土國成為全球十大經濟體之一。他還強調，將積極對付非法庫德族叛軍「庫德工人黨」（ＰＫＫ）和企圖顛覆政府的「葛蘭主義者」（Gulenists）。

殷斯承認敗選，並期盼艾多根成為代表所有土耳其人的「全民總統」，但也指控選舉不公，並警告土耳其進將入危險的一人統治。ＣＨＰ也指控國營「安納杜魯新聞社（ＡＡ） 」過早發佈對艾多根有利的計票結果，製造他輕鬆獲勝的印象。

共和人民黨以廿三％得票率獲得一四六席國會議席，未能藉殷斯人氣搶下更多席次，與該黨組成「民族聯盟」的中間偏右民族主義政黨「好黨」，則以十％得票率分得四十四席。親庫德族的「人民民主黨（ＨＤＰ）」以十二％得票率一舉跨越十％門檻，斬獲六十七席，成為國會第二大在野黨。