白宮發言人 被挺移民餐廳趕出門

2018-06-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國白宮發言人桑德絲二十三日推文證實，維吉尼亞州「紅母雞（Red Hen）」餐廳二十二日以她「替美國總統川普效力」為由，要求打算在該餐廳用餐的她離開。相關消息迅速引發美國社會激辯，有民眾大讚「紅母雞」勇敢、正義，也有民眾怒批「紅母雞」偏執，發起抵制活動。但該餐廳老闆威金森表示不後悔，還說「如果從頭來過，我還是會照樣趕人。」

有人支持餐廳作法 有人斥偏執

桑德絲表示：「維吉尼亞州列星頓紅母雞餐廳的老闆，昨晚要求我離開餐廳，理由是我替美國總統川普效力，我很有禮貌地離去。」她說，在這件事情上有問題的是餐廳老闆，而非她本人，「我始終竭盡所能地善待人們，包括尊重那些與我意見不同的人，我未來也將繼續這麼做。」桑德絲的父親、阿肯色州前州長哈克比，則在不久後轉發女兒推文，譴責紅母雞餐廳「偏執」、「小家子氣」且滿懷憎恨之心。

餐廳老闆威金森向華盛頓郵報表示，她禮貌地單獨告知桑德絲，「本餐廳有一套我認為該維護的標準，例如誠實、同理心與合作。因此，我想請妳離開。」桑德絲隨即答應離去，與她同桌的另外七人也一起離開。

威金森指出，餐廳許多員工是同性戀，與桑德絲擁護川普欲禁止跨性別人士從軍的立場相左，再加上桑德絲近來替川普政府的反移民政策辯護，遂決定將她列為拒絕往來戶。

桑德絲事件發生後，「紅母雞」餐廳在「臉書」、美國消費者評鑑網站Yelp的評分迅速下滑，網頁也湧入各方言論。Yelp表示將加強審核，刪除政治性留言。

數日前，負責邊境管控的國土安全部長尼爾森，也因「零容忍」政策引發的非法移民家庭骨肉分離爭議，在華府一家墨西哥餐廳遭抗議者嗆聲，被迫中斷用餐。