辛巴威總統躲過炸彈攻擊 2副總統傷

2018-06-25

〔編譯魏國金／綜合報導〕辛巴威總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa）二十三日在辛國第二大城布拉瓦約（Bulawayo）舉行總統大選造勢活動時，遭到炸彈攻擊，他毫髮無傷逃過一劫，但包括兩名副總統與數名內閣首長在內共四十九人受到輕重傷。反對黨領袖擔心，政府或軍方將藉此大規模鎮壓反對陣營，力促當局對該案展開獨立調查。

反對派憂軍方藉此進行鎮壓

辛巴威將於七月三十日舉行前獨裁總統穆加比下台以來的首次總統大選。九十四歲的穆加比執政長達三十七年，去年十一月國防軍總司令奇溫加（Constantino Chiwenga）發動政變，迫使穆加比辭職，時任副總統的姆納加瓦接任總統。這場選舉將是姆納加瓦的關鍵考驗，七十五歲的他矢言舉行公平大選，以解除國際社會對辛巴威的制裁。

共有二十三名候選人角逐總統寶座。民調顯示，姆納加瓦的頭號勁敵是「民主變革運動」（ＭＤＣ）的四十歲黨魁查米薩（Nelson Chamisa）。儘管國營辛巴威廣播公司（ＺＢＣ）形容二十三日的攻擊是「暗殺未遂」，姆納加瓦仍堅稱「國家祥和」，並表示不會宣布進入緊急狀態與延後大選。

電視畫面顯示，姆納加瓦在布拉瓦約白城體育館結束演說，步下講台階梯時，突然傳出轟然巨響，四周隨即濃煙密佈。姆納加瓦說，攻擊是衝著他來的，「爆裂物在離我數英寸處爆炸，但我大限未到。這是死敵下手的，這不是我首度遇襲，我習慣了，我的辦公室六度被闖入，辦公室多次被放置氰化物。我會繼續下去。」

辛國衛生部指出，副總統奇溫加臉部掛彩，另一名副總統莫哈迪（Kembo Mohadi）腿部受傷。此外，執政黨「辛巴威非洲民族聯盟─愛國陣線」（ZANU-PF）主席兼環境部長穆欽古里、莫哈迪之妻，，以及國會副議長齊諾默納也受傷，部分傷者失去手腳，傷勢嚴重。