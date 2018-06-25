土耳其大選投票 總統艾多根暫時領先

2018-06-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕土耳其二十四日舉行總統暨國會二合一選舉，六十四歲的總統艾多根自二○○三年擔任總理以來，縱橫政壇迄今，選民將決定是否再給他一個五年任期。艾多根主要對手為中間偏左的最大在野黨「共和人民黨（ＣＨＰ）」候選人殷斯（Muharrem Ince），若艾多根勝出，將擁有二○一七年四月修憲後的新權力，成為國家元首兼最高行政首長。二十四日若無人獲得過半選票，票數最多的前兩名將於七月八日舉行第二輪決選。

土國時間二十四日上午八時（台灣時間下午一時）開始投票、下午五時結束；在已開出的近三成選票中，艾多根得票率為五十八．五％，殷斯為廿七．一％。

投票所傳舞弊 票箱票數異常

ＣＨＰ在投票結束後指出，黨內主管證實在東南部桑利烏發省（Sanliurfa）發現異常投票情況，包括投票箱裡的選票比已發出選票還多。本月稍早前，桑省才發生四人在競選活動中遭殺害事件。當地擁有龐大庫德族人口，親庫德族的「人民民主黨（ＨＤＰ）」雖未與其他黨派結盟，但預料在國會選舉中有不錯表現。

由艾多根擔任黨魁的「正義與發展黨（ＡＫＰ）」領導的執政聯盟「人民聯盟（People Alliance）」，也亟欲在總數六百席的國會中保有多數。民調雖顯示艾多根和ＡＫＰ領先，但此次是他掌權以來首次面臨團結的在野勢力，ＣＨＰ、伊斯蘭主義政黨「幸福黨（ＳＰ）」與中間偏右民族主義政黨「好黨（iyi Party）」共組「民族聯盟」，抗衡ＡＫＰ和「民族行動黨（ＭＨＰ）」所組的人民聯盟。

五十四歲的殷斯曾是中學物理教師，擁有十六年國會議員資歷，彌補ＣＨＰ候選人在過去選戰中最欠缺的個人魅力。他二十日在該黨票倉伊茲米爾（Izmir）舉行造勢活動，吸引數萬名支持者到場。殷斯痛批艾多根老化且缺乏創新思維，艾多根則指稱殷斯欠缺治理國家的經驗。殷斯矢言恢復內閣制，但外界質疑新總統既然大權在握，是否願意交出權力。

土國國營「安納杜魯新聞社（ＡＡ）」報導，有六人於二十三日晚間因「侮辱國家元老」罪名遭拘留，據稱他們在社群媒體影片中咒罵艾多根。