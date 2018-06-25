歐盟峰會前 義大利再嗆不收海上移民

2018-06-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕歐盟二十八國預定二十八日至二十九日在比利時布魯塞爾召開高峰會，法國、德國等十六國率先於二十四日針對可能造成歐盟分裂危機的移民議題，召開小型會談。義大利二十三日搶在會議召開前，由海岸防衛隊發函通知各國在地中海作業的非政府組織救援船，強調義國不會再作為這類船隻的首要靠岸地，要求船長救起海上移民後，轉向利比亞的黎波里中心及海岸警衛隊尋求協助。

移民危機 已成峰會分裂議題

此為本月上任的義大利民粹主義政府，再次就「拒絕接受移民」立場強硬表態。義國國防部長特倫塔（Elisabetta Trenta）二十三日指出，位於利比亞前方海域的「搜索搜救區（ＳＡＲ）」由利國海岸警衛隊主責，他們也擁有執行相關任務的必備技能。特倫塔強調，新立場不代表義國將限縮在國際上的貢獻，「如有必要，義大利海軍和海岸防衛隊船隻仍會拯救陷入困境的移民。」

在協調地中海搜救區外的移民救援任務中，義國海岸防衛隊一直扮演要角，前述最新訊息象徵海岸防衛隊政策轉彎。對此，德國非政府組織「任務生命線（Mission Lifeline）」二十四日痛批義國內政部長、極右派「北方聯盟」黨魁薩維尼，指出救援船救起的不是「人肉」貨物，他們是「人類」而非「肉類」，理應被誠摯歡迎。

該組織表示，救援船上仍有兩百三十九人（包括四名嬰兒、十四名婦女）等待上岸，另一艘丹麥救援船上也有一百一十三名海上移民。此前，薩維尼曾誓言阻止救援船停靠義國，聲稱人道性質的非政府組織遭人口販運集團利用，而「義國不想再當非法移民勾當的共犯」。

法國指拒收移民應受制裁 義斥傲慢

義大利和南歐島國馬爾他近來均拒絕收容海上移民。馬爾他和法國上週才為此槓上，義大利和法國二十三日也有所齟齬。法國總統馬克宏二十三日提議，拒絕接受移民的歐盟國家應受經濟制裁，招致羅馬當局強烈反彈，薩維尼怒斥馬克宏「傲慢」，義國副總理迪馬奧也痛批馬克宏「狀況外」，強調「義大利面臨的移民危機，有一部分是因為法國不斷在邊境趕人。」

馬克宏在巴黎會晤西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）後表示，歐洲目前經歷的移民危機，已和二○一五年的規模不一樣，「像義大利這樣的國家一點也沒受到和去年一樣的移民壓力…歐洲現在的危機，是政治危機。」薩維尼則反駁，過去四年來共有六十五萬人渡海進入義大利、四十三萬人尋求庇護，義國還得收容十七萬「看似難民者」，必須耗費五十億歐元（約一七八七億台幣）經費。