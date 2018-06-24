土國今大選 將出現超級大總統

2018-06-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕土耳其通過修憲後的首次總統暨國會大選二十四日登場，這是土國當代史上最重要的選舉，國家將在選後由內閣制改為總統制，已掌權十五年的總統艾多根盼藉此成為「超級大總統」。雖然艾多根支持度領先，但恐難一舉過半，不排除須待下月八日第二輪投票見分曉；且在反對派罕見聯手應戰下，執政聯盟也可能難保多數議席。

土國大選將在台灣時間二十四日下午一時至晚上十時舉行，全國選民人數約為五千九百萬人，包含三百萬海外僑民。國會選舉採比例代表制，將選出六百名國會議員；總統選舉則採兩輪投票制。

去年四月驚險通過的修憲案將於選後實施，土國將廢除總理，總統為國家元首兼行政首長，可自行任命副總統、內閣首長和高階法官，以及向國會提出預算案，並有權直接頒布具法律效力的行政命令，如宣布進入緊急狀態。○三年起出任總理、一四年首次經全民投票當選的艾多根，此次選舉任期歸零，若當選將可尋求連任一次，屆時將掌權廿五年，超越「土耳其國父」凱末爾，成為土國統治最久的元首。

艾多根四月宣布提前一年半舉行大選，原本是想先發制人，卻因此激發反對派大團結，更因土國經濟每況愈下，選民對他的支持度降低。民調顯示，六位總統候選人中，艾多根首輪支持度約四十八％，未達過半門檻，但仍大幅領先主要對手、最大反對黨「共和人民黨」（ＣＨＰ）候選人殷斯（Muharrem Ince）的二十五．八％。

此外，新制度容許各政黨組成聯盟，艾多根率領的「正義與發展黨」（ＡＫＰ）與民族主義小黨合組「人民聯盟」；殷斯的ＣＨＰ、伊斯蘭主義政黨「幸福黨」，以及與民族主義分道揚鑣的「好黨」（Iyi）等過去水火不容的反對派勢力，則組成「民族聯盟」，展現推翻艾多根政權決心。庫德族政黨「人民民主黨」（ＨＤＰ）則單槍匹馬參戰。分析指出，倘若反對派表現一如預期，且ＨＤＰ全國得票率達十％、跨越國會分配席次門檻，ＡＫＰ即可能喪失國會過半優勢。

物理教師出身的殷斯，二十一日在伊茲米爾市舉行造勢大會，宣稱參與人數高達二五○萬人，創下反對派近年集會最高人數。殷斯主張重建土國民主與世俗主義，火力全開砲轟艾多根「不再懷有夢想，只是一個睥睨人民的傲慢領袖」。