秦始皇祖母墓 發現絕種長臂猿骸骨

2018-06-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「倫敦動物學會」（ＺＳＬ）研究團隊證實，在中國陝西省秦始皇祖母陵墓發現的長臂猿遺骸，是前所未見、但現已滅絕的屬種「帝王君子長臂猿」（Junzi imperialis，暫譯）。重要的是，長臂猿曾被人類飼養一事顯示，人類活動可能是長臂猿滅絕的重要原因。該研究已刊登在美國「科學」期刊。

ＺＳＬ長臂猿專家特維伊（Samuel Turvey）二○○九年在陝西省看到一組從秦始皇祖母夏姬陵墓發現的不完整頭骨，一旁還有其他動物骸骨，但其形狀不像任何現代動物，研究後證實為在古代中國被視為士大夫象徵的長臂猿，但不屬於亞洲現存的四個長臂猿屬，而是新屬種「帝王君子長臂猿」，至少在數百年前已絕種。

研究團隊成員漢斯弗德（James Hansford）表示，帝王君子長臂猿與現存長臂猿相比，有著相對扁平且較小的臉部，且以其體型來說，牠的犬齒也特別長。雖然團隊無法針對其顱骨和下顎進行ＤＮＡ分析，但透過數位掃描將其形狀與亞洲數百種動物，及德國和英國的收藏骨骸比對後，「該物種真的不一樣，絕對該獨立歸為一屬。」

特維伊另指出，許多猿類都因為人類活動而瀕臨絕種，但從未被認為是因為人類獵捕或棲息地喪失而絕種，「這項新發現改變此觀點，並凸顯長臂猿特別脆弱的特點。」

英國「牛津布魯克斯大學」靈長類動物保育副講師切恩（Susan Cheyne）說，此前從未在墳墓內發現長臂猿遺骸，這意味牠曾被人類當作寵物飼養；其被當作陪葬品更顯示，人類對其滅絕確實產生了影響。目前全球有廿種長臂猿，包括二○○○年起新發現的八種。中國海南省的海南長臂猿現存不到卅隻，被視為最瀕危哺乳類動物。