澳洲才走 中媒搶進太平洋地區廣播

2018-06-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕過去冷戰時期的宣傳利器國際廣播已隨新媒體崛起而式微，澳洲的國家公共廣播機構「澳洲廣播公司」（ＡＢＣ）去年方才結束戰略價值極高「短波廣播」（ＳＷ）服務，豈料中國的中國國際廣播電台（ＣＲＩ）隨即佔去相關頻率，目前已在太平洋地區入主ＡＢＣ曾用之波段多達十個。加上巴布亞紐幾內亞總理歐尼爾（Peter O’Neill）近日為共建中方投資亞、歐、非三洲基礎建設的「一帶一路」赴中簽約，令澳洲銷量最高《澳洲人報》不禁擔憂，中國上述透過軟實力進軍當地之舉，正在發酵並已產生實質效益。

上述ＳＷ波段，可被巴布亞紐幾內亞、萬那杜、斐濟、薩摩亞、索羅門群島等太平洋國家以及法國海外屬地新喀里多尼亞的電台接收，目前已有兩頻道播出ＣＲＩ的澳洲相關節目。

根據關注太平洋諸島嶼消息的澳洲自由記者加勒特（Jemima Garrett）說法，中國正在該區擴大其媒體影響力，且「中國媒體努力規模非常大」。澳洲戰略政策研究所（ＡＳＰＩ）專家多伯爾（Graeme Dobell）則表示，「許多其他參與者看到ＳＷ的未來。隨著ＡＢＣ退出南太平洋，ＣＲＩ正大舉投資，搶攻任何可用的ＳＷ時段並建立新的發射機。」

ＡＢＣ前高層福爾摩斯（Nigel Holmes）也對ＡＢＣ棄守ＳＷ的決定直言「奇怪」，而澳洲反對黨「國家黨」副領袖麥堅時（Bridget McKenzie）甚至早在去年就表示「深為擔憂」。

中國四月才傳出，將於距離澳洲海岸不到兩千公里的萬那杜，成立中國首個駐太平洋海外軍事基地，當初引來澳洲總理滕博爾「大力關切」。儘管係基於現今收聽廣播人口有限的考量，ＡＢＣ去年收掉ＳＷ的決定，這次也引來萬那杜總理薩爾維（Charlot Salwai）明確反對。他最近一個月內兩度高調拜訪澳洲，強調「萬那杜重視與澳洲在許多層面的密切聯繫，但ＡＢＣ做出結束我們地區ＳＷ服務的這個奇怪決定，似乎與澳洲政府近期強烈表達的目標不一致。」ＡＢＣ目前正就先前決定進行檢討。