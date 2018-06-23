時代女童哭泣照 父澄清：母女未分離

2018-06-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國時代雜誌以美國總統川普與痛哭的非法移民女童合成照當作最新一期封面，加劇全美對川普移民政策的反彈聲浪。然而，據稱是女童父親的宏都拉斯男子已向媒體證實，他的女兒其實未與母親拆散，母親是為了追尋美國夢才偷渡。

時代雜誌七月二日封面以紅色為底，顯示巨人般大的川普穿著西裝，低頭俯視身穿桃紅外套、滿頭亂髮的移民女童，左側白色文字寫著「歡迎來到美國」，凸顯川普政府爭議的「零容忍」移民政策。該張合成照的女童部份，是由蓋提影像（Getty Images）普立茲獎得主攝影師摩爾（John Moore）所拍下，他在美墨邊境出勤採訪期間，目擊一名偷渡的宏都拉斯婦女受到執法人員搜查，身旁兩歲女兒嚇得放聲痛哭。

事後，摩爾受訪時表示，他在按下快門時知道自己正拍攝「重要影像」，但從未料到會有如此廣大迴響。他自身也是育有三名小孩的父親，拍這張照片對他並不容易，拍完照後也深感難過。對他個人而言，這張照片令人感觸良多。

不過，自稱女童父親的男子瓦雷拉廿一日接受英國每日郵報訪問時表示，他是看到新聞報導時，才發現摩爾照片中的女童是自己的女兒雅妮拉．丹尼斯（Yanela Denise）。他說，他已經三個星期沒有妻女的消息。瓦雷拉廿二日接受路透訪問時澄清說，女兒當時與母親桑傑士一起在德州邊界城鎮麥卡倫受到拘留，母女倆遭拘留後未被拆散，妻子是在未事先告知的情況下，獨自攜女赴美投靠家人，希望追尋美國夢。他說，沒想到女兒會成為美國邊境移民骨肉分離象徵，也許她會感動川普的心。