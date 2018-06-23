日本上班族 每4人有1人想殺老闆

2018-06-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕根據日本調查網站「Shirabee」，逾四分之一的日本上班族坦承，「想宰了老闆、上司的念頭」至少曾在腦海裡掠過一次。英國「每日電訊報（The Telegraph）」報導，這項調查結果凸顯日本上班族經常處於壓力下。

Shirabee在最近一項對一○○六位廿至六十九歲的男、女性所做的訪查中，廿七％的受訪者承認，至今對其長官曾動過殺機。從事翻譯工作的東京女子柴田說，我絕不會殺害任何人，但我能了解許多人被公司逼到無路可退。我曾在東京鬧區一家高檔的小餐廳打工，卅幾歲的經理只因為我大學念名校，就看我不順眼，要是他這樣對待一個男人，那可以想見雙方恐怕會發生衝突。

柴田還談到對日本企業和社會的觀察，通常部分問題在於過於注重論資排輩，即個人資歷、輩份重於其實際能力。這對具有創新、好的構想的年輕一輩而言，想讓他們的建議在公司裡上達或升遷，都並非易事。

北海道文教大學副教授渡部純對此感同身受，他說，許多資深學者不願退休，因為他們只有工作，一旦退休，他們就什麼都不是，因此擋住後輩晉升。

低薪、未提供勞、健保且違反勞動法規、強迫員工超時工作的所謂「黑心公司」，在日本愈來愈多，從這種公司離職卻遭積欠薪資的案例層出不窮。渡部提到，許多技術、經驗還不純熟的青年飽受虐待，面臨低薪、工作環境危險還有爛老闆，所以僅廿七％的人說想殺了老闆，還滿令人意外。