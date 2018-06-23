梅蘭妮亞探兒童移民 外套很有戲

2018-06-23

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞二十一日突然造訪美墨邊界的兒童移民庇護中心，以展現她對被迫與父母分開的兒童移民的關心，不過令人費解的是，她穿著的橄欖綠軍式連帽外套，上頭白色塗鴉文字竟是「我真的不在乎，你呢？」（I REALLY DON’T CARE, DO U?），引發各界議論紛紛。但她的發言人強調，「這只是件外套，沒有隱藏的訊息。」

梅蘭妮亞在美國總統川普突然決定結束拆散移民家庭措施一天後展開此行。川普政府五月初實施手段強硬的「零容忍」政策，據此，非法越界者將被起訴，其未成年子女也因此與父母分離，相關兒童已逾兩千三百人，一名高階官員廿一日指出，已有約五百名孩童與父母團圓，聯邦當局正致力為其餘兒童與其家人在德州美墨北部邊界的伊莎貝爾港拘留中心建立集中式的團圓程序。

梅蘭妮亞二十一日搭機前往德州麥卡倫的「撫育新希望兒童庇護中心」，該處安置有五十五名五歲至十七歲來自宏都拉斯、瓜地馬拉與薩爾瓦多的孩童。她對社工與官員說：「我期待探視孩子們，我也要問你們，我可以怎樣幫助這些孩子，盡快與家人團圓。」儘管在庇護中心她換上另一外套，但在返航時，她又穿回該爭議外套。被詢問在潮濕悶熱的天氣中穿著此外套的用意時，她的發言人葛里笙強調，這只是件外套，「在今天重要的德州之行後，我希望媒體的焦點不是放在她的服裝」，之後葛里笙推文：「#她在乎＃這只是件外套」。該外套為西班牙時裝品牌颯拉（Zara）的產品，售價為三十九美元（台幣約一千兩百元），它非當季產品，且早已斷貨。

川普則借題發揮說：「梅蘭妮亞外套背面上寫的『我真的不在乎，你呢？』指的是假新聞媒體。梅蘭妮亞已知他們是多麼的不誠實，她真的不在乎！」