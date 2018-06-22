生了！ 紐西蘭總理喜獲千金

2018-06-22

紐西蘭總理阿爾登去年十月以第二大黨「勞工黨」女黨魁之姿，成為紐國史上第三位女總理後，除了上任年齡與該國歷來最年輕總理斯塔福德（Edward Stafford）一八五六年上台時相同之外，她今年一月閃電宣告未婚懷孕，更讓紐國民眾首次經歷最高行政首長請休有薪產假的話題。阿爾登和另一半蓋福德（Clarke Gayford）始終未透露胎兒性別，直到廿一日透過個人影音分享網站「Instagram」宣布喜獲千金，與全民分享下午四時四十五分於奧克蘭市醫院產下重達三．三一公斤女嬰的好消息。代行其職務的副總理皮特斯、紐國第二位女總理克拉克、反對黨「國家黨」領袖布里奇斯（Simon Bridges），以及鄰國澳洲總理滕博爾等人紛紛道喜。以「第一位在位女總理所生之子」自居的巴基斯坦已故總理布托之女巴克塔瓦（Bakhtawar Bhutto Zardari），也不忘代母獻上祝福。布托於二〇〇七年遇刺身亡，為全球首位在任期間生產的女總理，一九九〇年冒著被推翻風險產下巴克塔瓦，產後隔天旋即返回工作崗位，同年卻被控貪污而遭罷黜，直至九三至九六年二度上台。（圖：法新社，文：編譯周虹汶）