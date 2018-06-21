非法移民骨肉分離 川普抨媒體炒作

2018-06-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國政府五月開始實施非法移民「零容忍」政策，在美墨邊界強行拆散非法成人移民及其未成年子女，招致各方嚴厲批評。對此，美國總統川普近來積極捍衛其堅守美國邊境安全的立場，廿日再發推特聲稱「美國的移民法律是全球最弱、最糟的」。但共和黨控制的國會擔憂「零容忍」政策影響期中選舉選情，眾議院議長萊恩宣布，眾院廿一日將就法案投票，讓非法移民家庭不會分離。

眾院議長︰讓非法移民家庭不分離

川普十九日連續發推文譴責民主黨是造成非法移民問題的禍首，聲稱移民導致犯罪率上升，「沒有邊界就沒有國家」，強調阻止非法移民湧入美國的堅定立場。川普當天對企業團體發表演說時，再把「骨肉分離」現況歸咎於民主黨。廿日他繼續抨擊民主黨企圖「非法」開放邊界，批評媒體透過播放非法移民骨肉分離的畫面煽動民眾同情心、炒作新聞

與此同時，加州預計在太平洋標準時間廿日上午十時（台灣時間廿一日凌晨一時）舉辦聽證會，由法官聽取該州檢察官針對司法部阻止加州實施三項保護非法移民的法律條文的陳述。加州這三項條文要求州政府審查移民拘留設施，拒絕提供聯邦政府拘留所內的囚犯個人資料，以及禁止未持有逮捕令的移民官進出該州移民拘留所。加州已對川普政府發起逾五十件法律訴訟，其中多數與移民、環境政策有關。