美批聯國偽善 退出人權理事會

2018-06-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國十九日宣布退出被其斥為「偽善又自私」的聯合國人權理事會（ＵＮＨＲＣ），藉此抗議該組織對以色列的偏見，以及任由惡名昭彰的人權侵犯國躋身理事，還痛批人權理事會根本配不上人權二字。這是美國繼承認耶路撒冷為以色列首都後，再度為以色列與聯合國槓上；以國稱美方此舉「勇敢」，聯合國人權事務高級專員與其他人權組織則表示遺憾，一名西方外交官甚至稱此舉對人權理事會的震撼有如「大爆炸」。

在國務卿龐皮歐陪同下，美國駐聯合國大使海利在國務院宣布前述決定。海利用詞犀利地表示，美國已給予人權理事會一次又一次機會，但該理事會仍長期對以色列懷抱偏見，並接受如中國、古巴、委內瑞拉與剛果民主共和國等侵犯人權國家成為理事；如今宣布退出，只是不想與這個讓人權淪為笑柄的偽善又自私的組織為伍…該理事會已淪為人權侵犯者的保護者與政治偏見污池 。龐皮歐則說，聯合國人權理事會曾有過「高瞻遠矚」，但如今已無法妥善捍衛人權。

聯合國人權事務高級專員胡笙推文，對美國退出人權理事會表示「失望，但不驚訝」，鑑於當前世界人權狀況，美國應該做的是挺身上前，而非退後走人。胡笙十八日才批評川普政府的移民政策導致無證移民家庭骨肉分離。此外，包括「拯救兒童」、「自由之家」與「美國聯合國協會」等十二個人權倡議團體，也發表聯合聲明，反對美國退會，強調人權理事會的缺失不足以促使美國出走；「人權觀察組織」執行長羅斯則說，看來川普關心的只有捍衛以色列。

儘管海利與龐皮歐都堅稱，美國將持續以人權先鋒自居，但許多人認為，美國退出人權理事會反映出川普長期以來對聯合國的敵意，以及執意要將以色列議題端上國際舞台。川普自去年一月上任後，已先後退出巴黎氣候協定、聯合國教科文組織，以及伊朗核協議；川普去年承認耶路撒冷為以色列首都，聯合國隨後召開大會，反對美國承認耶城為以國首都。

聯合國人權理事會在二○○六年根據聯合國憲章成立，以促進與保護全球人權為宗旨，總部位於瑞士日內瓦。理事會共四十七席，每年由聯合國大會遴選，任期三年，可連任一次，美國在退出前為理事會成員，任期從二○一六到一九年；被華府視為侵犯人權的中國、古巴、委內瑞拉等，均為現任理事國。