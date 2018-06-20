畢典致詞名人開講》成績不能反映一切 英小學畢業信紅4年

2018-06-20

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦七日報導〕又到了畢業季節，在英國各地的大中小學籌備畢業典禮之際，四年前一封瘋傳全球的英國小學校長寫給畢業生的信，迄今仍膾炙人口。這封在全球社群媒體廣為流傳的信函，出自北英格蘭巴若福德小學（Barrowford Primary School），校長在發放六年級畢業成績單時加入這封信，告訴孩子們成績只是一種評量，考試不能測出每個人「最真實獨特的一面」，「不能反映你的一切」，希望孩子們驕傲地享受自己的成果，但記住「還有很多方法可以讓人變聰明」。

信中說，設計考試和改考卷的人，「不像你們的老師或家人，他們並不真正認識你們，不知道你們有些人會說兩種語言、會玩樂器、能寫詩、寫歌、運動、跳舞、畫畫或思考著自己的未來，不知道你們的笑容可以在每天為朋友們帶來陽光、會在課後照顧弟妹、曾在很不一樣的地方旅行、懂得如何說精彩的故事，或是和親友的感情很好。他們也不知道你們值得信賴、善良又熟慮，還每天認真盡力地要讓自己更好。」

這所以「學習去愛、愛學習」（Learn to love, love to learn）為校訓的小學，二○一四年七月以如此溫暖的方式發放畢業成績單，讓家長們大受感動，紛紛將這封信上傳社群網站。由於認同的轉傳率太高造成全球轟動，該校校長湯姆林森（Rachel Tomlinson）坦承，自己也被嚇到。她在該校的「推特」網頁上說：「哇，全球都在掛這封信，但我們所做的只是提醒我們的六年級生他們有多棒而已！！！」

湯姆林森坦承，這封信並非由她原創，而是取自一個美國網站；她無意告訴學生們成績無關緊要，而是要慶祝她們將一批獨立、自信又頭腦清晰的學習者，送進下一個學習階段。

巴若福德小學全校僅三百多名學生。英國的小學採行「多而小」制，通常一年級只有一班，「大」一點的小學一個年級也僅約兩到三班。英國中小學教育一年分三期，被耶誕節和復活節兩個大假期隔開，三期中間又有一個為期一週的期中假（half tern），因此要到七月底才會正式結束，舉行畢業典禮。