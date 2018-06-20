畢典致詞名人開講》重中之重 喬治克隆尼妻:要有勇氣

2018-06-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕曾為「維基解密」創辦人阿山吉辯護的黎巴嫩裔英國人權律師艾瑪‧克隆尼（Amal Clooney），五月十日受邀為美國田納西州范德比大學（Vanderbilt University）畢業生致詞。她指出，不只社會新鮮人，對所有人、尤其是女性而言，勇氣這項特質在當前比在任何時代都來得重要；勇氣、毅力、企圖心、好奇心和膽識等人格特質，攸關能否邁向成功，勇氣更是重中之重。

生於貝魯特的艾瑪畢業於紐約大學法學院，二○一一年曾為阿山吉辯護，拒絕瑞典的引渡要求，一四年與好萊塢影星喬治克隆尼結婚。四十歲的艾瑪被譽為兼具美貌與智慧，她也是今年度「尼柯爾斯獎（Nichols-Chancellor’s Medal）」得主。范德比大學自二○○六年起，每年將這座獎項頒給「為二十一世紀下定義，且堪稱人類精神最佳特質典範的人士」，得主包括前第一夫人蘿拉‧布希、前總統歐巴馬任內的公共衛生局局長班傑明（Regina Benjamin）等人。

攸關成功 勇氣具有感染力

艾瑪向畢業生表示，勇氣具有感染力，有勇氣改變社會的人，在印度、南非和美國彼此鼓舞，為未來世代開創權利。艾瑪強調，勇氣的重要性在當前世界更甚以往，尤其是女性，對於當代全球婦女面臨肢體暴力，以及對工作權、財產權、遷徙自由，甚至親權（指父母對未成年子女在人身及財產上管教和保護的權利與義務）的限制，「我們需要勇氣」；對當前LGBT（男女同性戀、雙性戀與跨性別者）社群，以及世人對平等權利等自由的爭取，「我們也需要勇氣」。

由於范德比大學傳播研究學系乃美國記者的搖籃之一，艾瑪也指出，當前全球、甚至美國國內身陷囹圄的記者人數，比過去三十年的任何時候還要多，美國媒體正遭受白宮攻訐，「我們需要勇氣」。對政治人物企圖將「難民」與「恐怖份子」混為一談，使美國社會彼此恐懼，「我們同樣需要勇氣」。

艾瑪鼓勵年輕人勇於挑戰「正統」，捍衛自己的信念，而一切美德品格皆有賴於勇氣，「它將定義我們的人生價值」。年輕人應該勇敢說出：「現在是我們的時代」，即將有所改變。