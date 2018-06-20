辯論AI 首戰打敗人類

2018-06-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕科技日新月異下的機器與人類最新一波競賽，已進入唇槍舌劍階段：國際商業機器公司（ＩＢＭ）旗下「辯論家計畫」（Project Debater）研發逾五年的人工智慧（ＡＩ）系統，十八日在美國舊金山市與兩名一流辯手進行首場公開辯論示範賽。在未先研究主題的情況下，ＡＩ辯士就「政府該對太空研究進行補助」問題成功攻辯，為人機多年來各式對戰再下一城ＡＩ佳績。

外型看似高一五二．四公分螢幕看板的ＡＩ辯士十八日發出女聲說道，「補助太空探索，就像投資真正的好輪胎」，可讓人類心靈變得富足，並啟發年輕人，重要性甚至超過道路、學校建設或健康照護體系。除了開場白充分引用取自報紙、期刊等上億來源的龐大內建資料庫，它還仔細聽取以色列前年全國辯論冠軍奧瓦迪亞（Noa Ovadia）等人的反面論點，再花四分鐘一一辯駁，終於以前述主張遠遠拋開對方的「花錢優先順序論」。

「辯論家計畫」為來自以色列的ＩＢＭ研究團隊心血結晶，是繼一九九七年曾擊敗西洋棋世界冠軍卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）的超級電腦「深藍」（Deep Blue），以及ＡＩ系統「華生」（Watson）二○一一年在美國益智問答節目《危險邊緣》（Jeopardy!）初次人機對決中擊敗兩名真人搶答王以來，ＩＢＭ推出的最新力作。除了掃描內建資料庫，它雖未連上網路，但運用類似Google與微軟搜尋引擎演算法的技術，來消化書面文字並組成新句；對手發言內容若涉及修辭或分析，甚或探討答案不明的大哉問，也通通難不倒它，能力遠遠超出亞馬遜公司「Alexa」你問我答或Google語音預約助理。

相較於ＡＩ頻頻在圍棋賽中佔得上風，領導「辯論家計畫」的以色列物理學家阿哈羅諾夫（Ranit Aharonov）指出，辯論比棋盤遊戲的規則更開放。十八日一切也如同預料：ＡＩ辯士對數字、詳細佐證資料的掌握較佳，還能緊咬最引人注目的論點，甚至懂得自我解嘲。不過，研究人員也發現它缺乏圓融機智，因此有時開了不合時宜的玩笑，所引資料偶爾也令人丈二金剛。