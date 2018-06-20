制霸太空 川普創建第六軍種

2018-06-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十八日宣布，已下令國防部立即著手建立全新的第六軍種「太空軍」（Space Force），好讓美國在太空中掌握優勢，以免遭中國等其他國家超越。這將是美國自一九四七年根據國家安全法成立空軍（自陸軍獨立出來成立空軍部）與隸屬海軍部的陸戰隊以來，首度成立新的軍種。

太空指揮部提升為新軍種

成立太空軍意味空軍的太空指揮部將提升為新的軍種，與現行五大軍種並列。太空指揮部職司太空與網路任務，包括管理與發射人造衛星，以提供全球定位系統整合、天氣與導航數據，以及對從軍事團體到潛在彈道飛彈發射等的監視行動。與著重太空探索與科學發現的美國國家航太總署（ＮＡＳＡ）不同，太空軍將鎖定太空的軍事與防禦層面。

川普是在白宮東室與國家太空委員會（National Space Council）開會時作上述宣布。川普說，美國必須在太空中佔有優勢，這點非常重要，他已指示五角大廈立刻展開成立太空軍的過程，「這是重大的一步」。美國武裝部隊現有陸軍、海軍、空軍、陸戰隊與海岸防衛隊等五大軍種，川普說，空軍和太空軍「各自獨立但地位平等」，美國光是躋身太空還不夠，還得獨霸太空，他不想看到「中國或其他國家領先我們」。

川普過去就曾提及要成立太空軍，並獲得部分國會議員支持，但遭國防部質疑；如今川普正式下達指示，負責監督太空軍的參謀首長聯席會議主席鄧福德透過幕僚發表聲明，誓言將就此與國防部長馬提斯及國會密切合作，並稱太空是戰區，維持在太空霸主地位與競爭優勢對美軍而言至為重要。

成立新的軍種必須透過國會立法。眾議院軍事委員會戰略武力小組委員會主席羅傑斯，與該小組委員會民主黨領袖庫伯，早在至少一年前就主張應成立太空軍。

美國是一九六七年生效的「外太空條約」締約國之一，該條約禁止各國在月球與其他天體測試武器與建立軍事基地，並禁止在環繞地球軌道放置大規模毀滅性武器，無限期有效，但缺乏執行機制。喬治華盛頓大學太空政策專家拉格斯登指出，「外太空條約」禁止在太空中從事「攻擊性」活動，但未禁止成立太空軍。事實上，美國空軍的無人太空機X-37B早就完成數趟秘密任務。