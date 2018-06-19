大阪強震》台僑旅客均安 華航長榮派大型機輸運

2018-06-19

〔駐日特派員林翠儀、記者蕭玗欣、陳宜加、姚介修／綜合報導〕日本大阪十八日上午發生芮氏規模六．一強震，駐日代表處大阪辦事處初步了解，大阪地區目前並無台僑及旅客受害災情，行程也未受影響；大阪對外陸路交通雖一度關閉，但也隨即恢復正常，空中運輸也維持正常，華航、長榮航空往返日本的航班均正常起降，並放大機型輸運旅客。對於部分旅客因陸運受阻而延誤航班，台灣虎航等則協助旅客轉搭其他航班。

關西地區是國人旅遊勝地，粗估每年有上百萬台灣旅客造訪大阪。旅遊業者表示，考慮到強震後恐有餘震發生，基於預期心理，短期內京阪神等產品銷售上會略受影響，部分行程將先轉向東京、九州、北海道等地。

大阪辦事處僑務組長黃水益接受本報訪問時表示，當地時間上午七時五十八分突然天搖地動，當時他正在自宅準備吃早餐，感覺有一股震動從腳底傳上來，先是上下抖動，接著是左右搖動，雖然只有幾秒鐘，卻非常恐怖。黃水益說，日本地震頻繁，但這種搖晃的感覺還是頭一次。

一名在大阪的台灣旅客表示，地震發生時，她在住宿的飯店樓下抽菸，突然一陣天搖地動，和「九二一大地震」的規模差不多，但街上旅客都很鎮定，沒有特別驚慌，反倒是抽完菸後，飯店停電檢查，她爬了十七樓才回到房間，還好要離開飯店時電梯恢復正常，但來接她的朋友被卡在路上，卅分鐘才移動一公里，直到關西聯外道路開放。日本人做事一板一眼，要確認道路、鐵路、跑道正常，才會開放。她還提到，日本朋友家裡的魚都跳出魚缸，小朋友都嚇壞了。