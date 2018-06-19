安徽教師為薪資抗爭 遭警鎮壓

2018-06-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國安徽省西南部宿松縣的教師，十六日在縣政府辦公大樓內靜坐抗議，要求縣府對當地公教人員不得有差別待遇，應儘快發放三萬餘元人民幣（約十四萬台幣）的考績獎金。除宿松外，該省西部的六安市五月下旬也有類似教師集體維權行動。這些請願的教師遭警方粗暴對待、甚至毆打的影片外流後，引發中國網友批評。

外流影片顯示，上百名教師十六日聚集在宿松縣府大樓大廳，官員以擴音器喊話，數十名穿制服的警衛站成一排。「美國之音」（ＶＯＡ）報導，宿松教師的請願訴求，與五月下旬六安教師的集體維權行動基本一致。六安教師表示，當地公務員以及由中共市黨委、市人民代表大會、市政府委任主要領導人的直屬單位，考績獎金均已入帳，卻未發放給部分農村學校教師，前往市府請願的教師，還遭警方暴力相向。

「自由亞洲電台」（ＲＦＡ）報導，五月二十七日，六安近兩百名退休教師在市府外聚集抗議。消息人士指出，警方當時驅離抗議者並拘捕十六人，還對許多人執法過當。三十日，六安逾百名現任教師又在市府外集結抗議。市府僅就其警方的「粗魯行為」致歉，但強調市府「沒欠一毛錢」。

日本「每日新聞」報導，自四月以來，中國陝西、湖南及安徽省的教師就持續發起抗議行動。六安一名女教師遭警方架住不放，以及一名男老師遭警方上銬的照片，在網路上流傳。包括中央電視台、人民日報等官方媒體，罕見地對六安教師表示支持。然而，十六日宿松教師的維權行動，官媒集體噤聲，相關影片、留言、訊息都遭迅速刪除。

據報導，北京或上海教師的平均月薪約六千元人民幣（約二．八萬台幣），但內陸縣市教師的薪資往往不到三千元人民幣。「每日新聞」分析，在中國，示威抗議的消息通常會受到嚴格審查，但六安和宿松教師請願討薪的行動，一度在網路上流傳發酵，中共政權似乎試圖藉此將人民對政府的不滿導向地方當局，並強化對地方的控制。