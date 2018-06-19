美國兒童移民處置Q&A

2018-06-19

爭議的起源？

近6週以來，有近2000名和父母一同非法越境的兒童，被迫與家長骨肉分離。美國司法部長塞森斯指出，違規入境者將面臨刑事起訴，若非法成人移民遭起訴，其子女將被視為無人陪伴的兒童，必須與父母隔絕。當局將他們安置在衛生及公共服務部，或送至親戚家、寄養家庭及庇護所；但官員坦承，已沒有收容這些兒童的空間。

是誰的錯？

美國總統川普指責民主黨的立法造成這項問題，但不知其所指為哪條法律，美國國會未曾通過命令拆散移民家庭的法案。事實查核顯示，唯一的改變是司法部以刑事起訴首次非法越境成人的決定，由於他們的孩子未遭起訴，因此不允許與父母一起坐牢。

非法進入美國的移民現況？

試圖從陸路越境進入美國的非法移民正在增加。今年5月，非法移民越境被捕人數較去年同期成長160％，其中許多是來自薩爾瓦多、瓜地馬拉及宏都拉斯等中美洲國家的難民，基於暴力及貧窮等原因而離鄉背井。

其他國家政策為何？

歐盟成員國各異，但多數家庭不會被拆散。澳洲設立具爭議的境外中心，拘留搭船入境的難民，但沒有將其與子女隔絕的政策。加拿大與美國簽署協議，試圖遏阻海地及奈及利亞難民從鄰國入境，但並未傳出強迫骨肉分離的報導。

資料來源：英國廣播公司（BBC）

整理：編譯陳正健