非法移民零容忍 美第一夫人看不下去

2018-06-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府奉行總統川普的「美國優先」理念，五月開始實施非法移民「零容忍」政策，迄今造成近兩千個家庭骨肉分離。十七日美國父親節當天，民主、共和兩黨大老群起抨擊川普，就連第一夫人梅蘭妮亞也罕見地與川普唱反調，直言「討厭看到兒童與家人分離」。不過，川普仍將矛頭指向民主黨，指其該為邊境安全負起責任。

美國司法部長塞森斯五月拍板非法移民「零容忍」政策，凡四月起在美墨邊界被逮捕的非法移民，不論是否為尋求政治庇護，將不再交由移民法院審理，反而一律以刑事罪名起訴，他們的孩子則依法另外安置。這項政策生效短短六週內，就有近兩千名兒童被迫與父母或監護人分開，令美國社會於心不忍。

布希夫人、柯林頓也抨擊

極少對政策置喙的梅蘭妮亞十七日透過發言人葛里珊表示，她不忍目睹小孩與父母分離，認為美國除須依法行政外，也應當「良心治國」，盼民主、共和兩黨攜手完成移民改革。無獨有偶，前總統布希的夫人蘿拉也投書華盛頓郵報，批評該政策「殘忍、不人道、令我心碎」，更指當前情況有如二次世界大戰期間，美國政府將日裔美國人送往集中營的羞恥之舉。

民主黨籍前總統柯林頓也出面聲援，強調「小孩不該成為談判工具」。同黨的奧勒岡州參議員莫克利、緬因州參議員柯林斯等人，更矢言終止這項「邪惡、零邏輯、零人性」的移民政策。聯合國人權事務高級專員扎伊德也形容該政策「泯滅良心」，呼籲當局立刻收回。

川普將矛頭指向民主黨國會議員，表示應由他們修改移民法案解決困局；十八日更推文質疑，民主黨為何不為修改「全世界最糟糕的移民法」投下贊成票？為何不在殺戮、犯罪發生時大聲譴責？他還說，德國人已為了移民問題槓上政府，（總理梅克爾）脆弱的聯合政府已搖搖欲墜；歐洲接收數百萬移民，使自身文化被強烈改變，根本大錯特錯。民主黨人則駁斥川普，稱沒有任何法條授權政府拆散非法移民家庭，也不能把移民法案不夠完善賴在民主黨頭上。

負責邊境管控的國土安全部成為眾矢之的，部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）親上火線表示，議員、媒體、人權團體必須停止「誤導性、不負責任、毫無建樹」的報導，更指該部沒有讓小孩與家人分離的政策，僅是延續前朝政策，將處在風險中的小孩隔離，保護其免於幫派、人口販子、罪犯和施虐者危害。據報導，眾議院將在數日內表決一項強硬移民法案，以及一項終止拆散家庭的折衷措施。