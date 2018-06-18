菲禁無所事事 街頭閒晃要抓

2018-06-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕繼血腥掃毒行動後，菲律賓總統杜特蒂近日再度宣布爭議政策，要求執法人員嚴格掃蕩「遊手好閒者」，不准民眾無所事事在街頭聚集，以防不肖份子聚眾生事。然而，批評者抨擊，該項政策違反人權，等同實施戒嚴，不應在閒晃民眾尚未犯罪前就濫貼標籤。

杜特蒂近日在馬拉坎南宮對新晉升警官、典獄官和消防官致詞時表示，他給遊手好閒者的建議是「回家吧」，這群人是「潛在麻煩製造者」，街頭應留給守法公民，不是罪犯與毒蟲的避風港；他要將違規者帶到「巴石辦公室（office of Pasig）」。他並未說明所指為何。巴石是大馬尼拉地區一座城市，也是貫穿大馬尼拉地區的河流名稱，河上偶爾會漂浮疑似被私下處決的受害人屍體。

菲國ABS-CBN電視台報導，菲國許多社區常有無所事事之徒，聚集在街頭角落飲酒、聊天或打撞球，一般認為扒手、劫匪等不肖份子藏身其中。菲語以「tambay」稱呼這群閒蕩人士，該詞源自英文的「stand by」，菲媒譯為「loiterer」（遊手好閒者）。

據報導，大馬尼拉地區奎松市警方連日來已逮捕三百多名遊手好閒者，他們被指違反不得在公共場所飲酒、抽菸、打赤膊、攜帶利器等規定，部分違規者身上還被搜出少量安非他命。

對此，菲國國會議員維拉林質疑，僅在街頭聚集就有可能坐牢，甚至會消失在巴石河裡，有如戒嚴再現。一些貧民批評，他們不像有錢人可上酒吧，家裡也沒冷氣可吹，只好在街頭納涼，這項政策根本是針對窮人。

不過，也有不少婦女支持這項政策，指稱部分遊手好閒者會聚賭，身上散發大麻味道，趕走後又會回來；女性下班時經過遊民聚集之處，總是提心吊膽，有時會被吹口哨。

針對外界批評，馬拉坎南宮發言人羅奎十五日發表聲明澄清，杜特蒂希望藉此抑止街頭犯罪，強化公共安全，呼籲遊手好閒者回家。