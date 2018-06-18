漂流逾一周 630移民人球西班牙上岸

2018-06-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕共營救六三○名移民、包括至少百名未成年人和七名孕婦的救援船「水瓶座號（Aquarius）」，十七日在西班牙瓦倫西亞港靠岸。該船由國際人道救援組織「無國界醫生（ＭＳＦ）」與法國慈善機構「地中海救援組織（SOS Mediterranee）」營運，九日在北非利比亞外海救起大多來自非洲的移民後，義大利及島國馬爾他均拒絕收容，直到西國十六日表示，已接受法國提議，接納該船上「符合庇護標準」的移民，在地中海上飄零逾一週的他們才終於有了停泊的港口。

為避免船上太過擁擠，六三○人分乘義國海巡隊「達提洛號（Datillo）」、海軍「獵戶座號（Orione）」和水瓶座號，航行一千五百公里到達瓦倫西亞。紅十字會指出，當地時間十七日清晨六點半，達提洛號率先駛抵瓦倫西亞港，船上搭載二七四名移民，水瓶座號第二個到。瓦倫西亞港掛起巨幅標語，以包括瓦倫西亞市使用的加泰隆尼亞語與阿拉伯文在內的好幾種語文寫著「歡迎回家」。地方當局說，共動員包括四七○名翻譯、千名紅十字會志工及約六百名員警在內的兩千三百多人接待這些移民。

義國新上台的民粹政府及馬爾他互踢皮球，均不願讓水瓶座號泊岸，最終由西國介入，答應接收這些主要來自非洲、阿富汗、孟加拉和巴基斯坦的流亡者。西國總理六月份甫由社會黨黨魁桑切斯接任，針對這起歐洲國家間最新的重大移民紛爭，外交部長波瑞爾（Josep Borrell）指稱，馬德里同意收留是出於一種「政治表態」，旨在使歐洲必須針對一個共同問題，制定共同政策。西國副總理卡爾伏（Carmen Calvo）說，其中部分移民將獲准在法國居留。

本案再次凸顯歐盟成員國未能合作因應自二○一五年以來湧入的海上移民問題。法國總統馬克宏十五日與義國總理孔蒂會晤，雙方同意，為防止這類「死亡航海」，歐盟應成立若干庇護處理中心。