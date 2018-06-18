哥倫比亞大選 二輪投票保守派領先

2018-06-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕哥倫比亞十七日舉行總統大選第二輪投票，兩大候選人杜克（Ivan Duque）與裴卓（Gustavo Petro）在政治立場與治國理念上南轅北轍，保守派的杜克反對哥國政府近兩年前與左派叛軍「哥倫比亞革命武裝部隊」（ＦＡＲＣ）簽署和平協議，左派游擊隊員出身的裴卓則是力挺到底，使得這場總統大選形同和平協議公投。

投票前各項民調顯示，參議員杜克可望以六％到二十％差距，擊敗首都波哥大前市長裴卓。四十一歲的經濟學家杜克是哥國強硬派前總統烏力貝所屬「民主中心黨」的候選人，被視為烏力貝人馬；他在五月二十七日的首輪投票中以三十九％得票率領先群倫，若能在決選中勝出，將成為哥國自一八七二年以來最年輕的元首，並可望與立場相近的國會緊密結盟。右派在今年三月的國會大選中大勝。

但五十八歲的前M-19游擊隊成員裴卓仍有機會，支持率屈居杜克之後被解讀為其農民與勞工基本盤遭民調人員漠視。分析家指出，掌握大選勝負的關鍵，恐怕是在首輪投票中排名第三（近二十四％）、立場偏左的法哈度的支持者，因為法哈度支持者不太可能在決選中改挺右派的杜克；杜克若想避免在第二輪投票時遭裴卓以接收法哈度支持者來逆轉勝，就只能爭取當初未參加首輪投票的四十七％選民。由於法哈度曾指杜克與裴卓皆非明君，推測可能廢票比例將異常高。

逾三千六百萬名合格選民從格林威治時間十七日十三時（台灣時間晚間九時）開始投票，二十一時（台灣時間十八日上午五時）結束，結果可望在數小時後出爐，估計投票率頂多五成到五成五。勝選者將於八月七日就職，任期四年，且因日前修憲規定無法競選連任。

哥國哈維里亞納天主教大學政治學教授阿庫納說，無論誰當選新總統，最大挑戰在於對和平協議表明立場。杜克強烈反對現任總統桑托斯與ＦＡＲＣ達成的和平協議，主張嚴懲ＦＡＲＣ領袖，還要推翻協議允許ＦＡＲＣ轉型為政黨與競選國會議員的承諾；裴卓的看法則完全相反，表明當選後將落實和平協議。