日媒：美喊停軍演 習近平教金正恩的

2018-06-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「朝日新聞」十七日獨家報導，中國外交消息人士透露，美國總統川普在「川金會」後宣布將停止美韓聯合軍事演習，其實是北韓領導人金正恩五月初與中國國家主席習近平在大連舉行第二次「習金會」時，習近平唆使金正恩向美方提出的，而非川普此前聲稱是他十二日在「川金會」上先對金正恩提議的。

據報導，在五月七日至八日的大連「習金會」中，金正恩提到有意釋放韓裔美籍牧師金東哲等三名美國公民，習近平表示贊同，並建議金正恩以要求美方停止美韓聯合軍演，做為讓三名美國人獲釋的回報。八日金正恩返回平壤，隔天三人就重獲自由。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」資深亞洲事務顧問葛萊儀（Bonnie Glaser）認為，在北京、大連兩次「習金會」前，北韓並未將停止美韓聯合軍演視為其優先要務，但大連會晤後，平壤的立場突然改變。

南韓韓聯社報導，南韓政府消息人士表示，韓美兩國料將於本週宣布相關消息，其中可能包括一項「即刻恢復」條款，即北韓若未履行非核化承諾，兩國將重啟聯合軍演。

另據紐約時報十七日引述知情人士報導，北韓早在去年夏天就透過一名新加坡美商舒爾澤（Gabriel Schulze），與川普女婿兼白宮顧問庫希納接觸，最終促成本月的「川金會」。這是庫希納在「川金會」中的角色首度曝光，據稱他將舒爾澤轉介給當時的中央情報局局長、現任國務卿龐皮歐，讓中情局出面主談，並未直接插手。在蔡英文總統與川普通電話後，北京大為不滿，後來也是庫希納與中國駐美大使崔天凱開闢私人管道，促成後來的「川習會」。