德爆監控奧地利8年 國際組織也淪陷

2018-06-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕奧地利兩大主流媒體近日踢爆，德國聯邦情報局（ＢＮＤ）涉嫌在長達八年時間內，有系統地監控奧地利約兩千個政府機構、國際組織和多國駐奧大使館等機關。將德國視為「重要夥伴」的維也納當局怒斥，此舉傷害德、奧兩個歐盟成員國間的互信，已正式要求柏林當局提出解釋，並配合調查。

奧地利全國性報紙「標準報」（Der Standard）及週刊「輪廓」（Profil）引述德國消息來源報導，德國聯邦情報局在一九九九至二○○六間，針對奧國的內閣首長、政府部門、國際組織、大使館、私人企業，以及在首都維也納設點的銀行等約兩千個目標，透過電話、手機、傳真、電子郵件等媒介進行情報資訊蒐集。

據了解，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）、歐洲安全暨合作組織（ＯＳＣＥ）、國際原子能總署（ＩＡＥＡ）等總部設於維也納的國際組織，以及美國、伊朗、伊拉克、利比亞、阿富汗、以色列及北韓等國的駐奧大使館，都是監控目標。此外，奧國的軍火商、主要出口廠商，甚至奧地利官方新聞通訊社（ＡＰＡ）等企業，也未能倖免。

奧國總統范德貝倫（Alexander van der Bellen）十六日抨擊，兩個友好國家之間竟有情報監控，讓人無法接受，類似行動將動搖兩國長久以來的信任關係，呼籲柏林當局「說清楚、講明白」。總理庫爾茨（Sebastian Kurz）也強烈要求德方刪除情資並配合調查。他指出，數年前已懷疑德國採取監控行動，調查工作卻因德方不合作而無疾而終。

德國國會負責監管情報組織的委員會主席舒斯特（Armin Schuster）表示，近日將就此事召開特別會議，將首先確定相關指控為個別事件，還是與ＢＮＤ二○一五年的醜聞有關聯。當年，ＢＮＤ監控奧國等多個歐洲盟國，以及紅十字會等國際組織，還將資料與美國國家安全局（ＮＳＡ）分享，奧國當時便提出法律訴訟，要求德方停止相關行動。