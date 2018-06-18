環境打敗基因 人類智商愈來愈低

2018-06-18

〔編譯魏國金／綜合報導〕挪威最新研究顯示，人們的智力商數（ＩＱ）過去數十年來呈現下降趨勢，原因並非基因，而是環境因素所致。丹麥、英國、法國、芬蘭及愛沙尼亞的ＩＱ相關研究，也顯示類似結果。

奧斯陸費雪經濟研究中心研究員羅格伯格（Ole Rogeberg）與布拉斯伯格（Bernt Bratsberg），針對一九七○至二○○九年間七十三萬名十八至十九歲服役男性的智商測驗資料進行分析，發現一九七五年出生是智商穩定下降的轉捩點：在該年前出生者，每十年智商增加近三％，九一年出生者比七五年約低五％。甚至家庭內也出現下降趨勢，兒子的智商分數低於之前父執輩的成績。

羅格伯格認為，七五年前的智商上升趨勢可由「弗林效應」（Flynn effect）解釋，亦即教育普及有助於長期提升智力程度。對於七五年後的下滑趨勢，他認為並非劣生學（dysgenic fertility）使然。他指出，智力是可遺傳的，研究人員長久以來皆假定高ＩＱ者的子女，其ＩＱ通常高於平均值，但由於低ＩＱ者往往生較多孩子，長此以往將使ＩＱ下降。然而，該分析發現，其實高ＩＱ父母生養較多子女，因此排除劣生學理論。

他認為，該下滑趨勢「與環境有關，因為在家庭裡也看到相同差異」。研究分析同一家庭的兄弟ＩＱ成績，結果發現其分數差別甚大。並未參與這項研究的英國愛丁堡大學認知老化專家瑞齊說：「研究成果最令人感到興奮的不是ＩＱ下滑，而是展現同一家庭的ＩＱ成績落差。」

羅格伯格說，所謂的環境因素可能包括教育系統、媒體環境的轉變，以及較少閱讀、上網時間較多等，但具體因素究竟為何，仍有待更多研究。瑞齊表示，教育是智商差距的最決定性因素，研究顯示求學時間較長者，智商成績較高。

英國倫敦國王學院心理學教授莫里斯（Robin Morris）則認為，傳統的智力測驗在科技不斷推陳出新的現代或許已顯過時，「我們必須承認，隨著時代改變，人們暴露在不同的智力經驗之中，例如社群媒體，智力的呈現方式也已改變，教育方式必須因應這些改變加以調整。」