復交鋪路? 梵中重談主教任命

2018-06-17

〔編譯魏國金／路透梵蒂岡十五日電〕梵蒂岡消息來源十五日透露，教廷與中國近日已悄然在羅馬，針對中國教區主教任命的棘手議題展開新一輪會談，消息人士說，何時能簽署主教任命協議仍是未定之天。不過，即使局部化解該議題都可望開啟兩國復交之路；中共建政後，兩國中斷外交關係已近七十年。

這是雙方代表自去年十二月在北京協談以來，再度舉行的相關會談。中國的天主教分裂為承認教宗權威的「地下教會」以及隸屬國家控管機關「中國天主教愛國會」兩大陣營，後者的主教則由政府任命。全中國約有一千兩百萬天主教信徒。

路透指出，主教任命協議將為梵中復交鋪路。今年二月初前香港樞機主教陳日君撰文批評梵蒂岡，指中國的教友聽聞「梵蒂岡準備向中共屈服」，內心痛苦，他們「不怕傾流鮮血，他們最大的痛苦是被『親人』出賣」！他痛批教廷逼地下教會的信徒「進鳥籠，和已在鳥籠中的『合一』」。梵蒂岡官員駁斥陳日君的指控，表示他們推動的協議雖不完美，卻是教廷看顧中國信徒靈性需求的關鍵一步。

消息人士也透露，在近日會談中，梵蒂岡代表對中國的宗教限制，比如許多地區嚴禁十八歲以下兒童、青少年進入教堂等，表達關切。今年二月中國實施新版的「宗教事務條例」，提高官方監督宗教教育與活動的權力，並對未獲當局核准的宗教活動採取更嚴厲的懲罰。