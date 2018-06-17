兩童丟推車砸傷婦 賣場連帶賠13.7億

2018-06-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國紐約曼哈頓最高法院陪審團十五日判決，二○一一年十月三十日在東哈林地區「東河廣場購物中心（East River Plaza Mall）」遭兩名頑童從四樓故意推下的賣場購物車砸傷的慈善家荷奇斯（Marion Hedges），和丈夫及兒子共可獲賠四千五百五十萬美元（約十三．七億台幣）。

陪審團指出，賠償責任商場必須承擔六十五％，保全公司二十五％，肇事的兩名男童十％。最終判決仍待法官裁定。五十三歲的荷奇斯表示，她與家人計劃拿出部分賠償金資助教育哈林區的孩童。商場目前尚未做出回應，保全公司已表示會上訴。

荷奇斯沒有控告犯案時年僅十二歲的兩童，兩人最後被以青少年犯身分判處六個月徒刑。此前，荷奇斯的律師指控商場和保全公司明知道常發生民眾從高樓層的走廊向下扔擲物品的事件，卻沒有採取任何防護措施，有嚴重的鴕鳥心態。荷奇斯原本要求七千五百三十萬美元（約二十二．七億台幣）賠償。

該起事件發生時，荷奇斯正帶著十三歲的兒子前往採購萬聖節糖果，當兩人站在商場門口時，忽然有一台賣場購物車從天而降，直接砸中她的頭部，荷奇斯當場昏迷、倒臥血泊之中，最終即使幸運獲救，卻仍留下包括認知障礙、記憶與視力受損等嚴重後遺症。監視器畫面顯示，三名男孩案發時在商場四樓的空中走廊拉扯，一名男孩跑開後，剩下的兩名男孩合力抬起一台賣場購物車，從四樓往下扔。