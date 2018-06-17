川普也貼G7峰會照 駁斥假新聞

2018-06-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕德國總理梅克爾此前在「Instagram」上貼出一張七大工業國集團（G7）加拿大峰會的照片，只見美國總統川普雙手抱胸坐著，狀似與站著的梅克爾和法國總統馬克宏互不相讓，引發外界熱議，有人認為這張照片凸顯川普下令對美國盟邦對美出口的鋼、鋁製品加重課稅，才造成現場氣氛尷尬凝重。但川普十五日晚間在「推特」上貼出多張照片，欲藉此還原現場，並又一次批評媒體製造「假新聞」。

常自認為是假新聞受害者的川普，上傳多張「證明」自己當時微笑著與梅克爾等領袖互動的照片，強調自己跟梅克爾的關係很好，做假新聞的媒體卻只呈現大家在協商時，暗示我倆對彼此不爽的壞照片，它們又一次錯了！川普說，他在會中力爭國家利益，「我要求的東西，沒有其他美國總統會要求！」

其中一張照片裡，川普伸出右手按住隔著長桌站在他對面的梅克爾的左手背，與前述那張梅克爾看似與馬克宏一起就桌上的文件內容跟川普爭執，川普則雙手交叉坐著的照片，有明顯反差。

其他照片中，有一張是川普和曾隔空互爆口角的加拿大總理杜魯道，以及馬克宏的三人合影，氣氛看來和睦。還有川普一隻手搭在英國首相梅伊肩上，梅伊露齒而笑的照片。以及一張七國領袖和歐盟執行委員會主席容克、歐洲理事會主席圖斯克在陽台上的照片，九人看來一派輕鬆。

川普G7冷笑話 嚇到不少人

美國華爾街日報十五日報導，川普可能是因為其保護主義貿易政策與其他領袖對立，竟在G7會中說出許多冷笑話，令大家驚愕。例如他對日本首相安倍晉三說，日本目前沒有移民問題吧，不過我可以把二五○○萬墨西哥人送去給你，那你很快就會下台。川普還對馬克宏說，你八成對恐怖主義很清楚喔，因為所有恐怖份子都在巴黎。至於容克則因歐盟反壟斷及稅務當局對美國科技公司罰款，遭川普一再損他是「殘酷殺手」。