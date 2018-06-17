川金會才落幕 下月換雙普會?

2018-06-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普甫完成與北韓領袖金正恩的世紀峰會，還拋下恩怨與金建立一段「特殊關係」，讓美朝關係步入新階段。華盛頓郵報指出，志得意滿的川普有意延續此外交模式，與俄羅斯總統普廷舉行首次正式峰會，時間點料落在下月赴布魯塞爾出席北約組織（NATO）會議期間，地點可能是與美俄關係密切的奧地利首都維也納。克里姆林宮已表示，不排除任何可能性。

可能選北約開會期間 地點在維也納

華郵引述多名華府官員指出，川普去年十一月出席越南亞太經合會（APEC）領袖峰會後，就私下要求幕僚促成美俄雙邊會談，邀請普廷訪問華府，但遭到白宮國家安全會議顧問漠視；他們除了質疑「雙普會」的意義，也憂心一對一峰會將使北約領袖峰會蒙上陰影，因此決定「靜觀其變」。

儘管幕僚不贊同，川普仍持續要求落實美俄領袖峰會，近期更在七大工業國集團（G7）會議上，提出讓俄國重新加入的想法。前總統布希政府的俄國專家史坦特（Angela Stent）認為，川普在成功與金正恩會面後或許認為，他可以在美俄關係上「如法炮製」。華郵則分析，川普對美俄領袖峰會念茲在茲是因為，他認為一旦與普廷正式會談，兩人就可以合作解決中東、烏克蘭等美俄之間的地緣政治爭拗。

美國國務院資深官員亦坦言，美俄領袖峰會理論上有助於解決兩國的長期紛爭，包括烏克蘭、敘利亞、網路安全、選舉干預等議題，但也有官員認為峰會「言之過早」，因為兩國甚至還沒解決較輕微的議題，如歸還遭美查封的俄駐美大使館的郊區別墅等。史坦特雖認同「雙普會」能提升美俄接觸深度，卻也不看好峰會能有實際成果。

川普克服幕僚反對 堅會普廷

華郵指出，川普去年來在幕僚遊說下強硬待俄，包括驅逐大批俄外交官、制裁多名俄政府高官，以及向烏克蘭出售反坦克飛彈系統等，但事後都感到後悔，並怪罪幕僚引導其做決定。如今，川普堅持「雙普會」的必要性，讓這場峰會不再只是紙上談兵，象徵他在與幕僚的角力間佔上風。川普十五日也提到，有可能會在今年夏天與普廷見面，「就像北韓一樣，最好的情況是與他們和平共處。」

克里姆林宮已表示，俄方不排除美俄峰會可能性，但尚未討論細節。此外，少數支持與俄建立關係的川普政府官員、美駐俄大使洪博培（Jon Huntsman），目前正積極促成共和黨參議員組團訪俄。據悉，洪博培想向俄方傳達，即使是對俄鷹派的國會議員，也願意在俄方展現誠意下，合作改善美俄關係。