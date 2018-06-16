基金會涉喬事 川普2子1女挨告

2018-06-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國紐約州檢察長安德伍（Barbara Underwood）十四日對總統川普及其長子小唐納、次子艾瑞克、長女伊凡卡提告，指控川普十多年來不斷利用其一九八八年設立的慈善機構「唐納．川普基金會」從事非法行為，包括與川普的總統競選團隊進行廣泛的非法政治協調，淪為川普或其企業的支票簿，涉嫌違反美國稅法和聯邦競選法。當天恰巧是川普七十二歲大壽，卻收到這份生日「賀禮」，他認為本案出於政治動機，揚言絕不會和解！

對此，川普當晚連發推文批評，認為本案乃「骯髒的紐約民主黨人」以及甫於五月份下台的紐約州前檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）無所不用其極控告他的陰謀，還說史曾替民主黨候選人希拉蕊助選，嗆史是「小孬孬」，這「荒謬」的案子在他任內躺了近兩年，直到他上月「灰頭土臉」地下台，其徒子徒孫才提告。

史奈德曼因涉嫌對曾與他交往的四名女子動粗而辭職，由安德伍接任。在起訴書中，安要求解散該基金會，將其剩餘的一百萬美元資產分給其他慈善團體，並要求川普支付至少二八○萬美元的賠償和罰款，禁止川普擔任紐約其他非營利組織的負責人十年，該基金會董事小唐納、艾瑞克、伊凡卡一年內亦不得擔任紐約其他非營利組織負責人。川普則在推文中為自己辯護，聲稱該基金會收入一八八○萬美元，投入慈善活動的金額更多（一九二○萬美元）。

起訴書指稱，該基金會一再且故意進行圖利川普個人、其企業與政治利益的關係人交易，包括在慈善拍賣會上以一萬美元購入一幅川普畫像，裝飾川普自己的高爾夫球度假中心，以及曾兩度挪用該基金會資產擺平其營利事業涉及的法律糾紛。不過法新社報導，本案不大可能導致川普及其子女面臨刑事指控。