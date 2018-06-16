基金會涉喬事 川普2子1女挨告

2018-06-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國紐約州檢察長安德伍（Barbara Underwood）十四日對總統川普及其長子小唐納、次子艾瑞克、長女伊凡卡提告，指控川普十多年來不斷利用其一九八八年設立的慈善機構「唐納．川普基金會」從事非法行為，包括與川普的總統競選團隊進行廣泛的非法政治協調，淪為川普或其企業的支票簿，涉嫌違反美國稅法和聯邦競選法。當天恰巧是川普七十二歲大壽，卻收到這份生日「賀禮」，他認為本案出於政治動機，揚言絕不會和解！

對此，川普當晚連發推文批評，認為本案乃「骯髒的紐約民主黨人」以及甫於五月份下台的紐約州前檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）無所不用其極控告他的陰謀，還說史曾替民主黨候選人希拉蕊助選，嗆史是「小孬孬」，這「荒謬」的案子在他任內躺了近兩年，直到他上月「灰頭土臉」地下台，其徒子徒孫才提告。

史奈德曼因涉嫌對曾與他交往的四名女子動粗而辭職，由安德伍接任。在起訴書中，安要求解散該基金會，將其剩餘的一百萬美元資產分給其他慈善團體，並要求川普支付至少二八○萬美元的賠償和罰款，禁止川普擔任紐約其他非營利組織的負責人十年，該基金會董事小唐納、艾瑞克、伊凡卡一年內亦不得擔任紐約其他非營利組織負責人。川普則在推文中為自己辯護，聲稱該基金會收入一八八○萬美元，投入慈善活動的金額更多（一九二○萬美元）。

起訴書指稱，該基金會一再且故意進行圖利川普個人、其企業與政治利益的關係人交易，包括在慈善拍賣會上以一萬美元購入一幅川普畫像，裝飾川普自己的高爾夫球度假中心，以及曾兩度挪用該基金會資產擺平其營利事業涉及的法律糾紛。不過法新社報導，本案不大可能導致川普及其子女面臨刑事指控。

  • 紐約州檢察長安德伍十四日指控美國總統川普將其設立的慈善基金會資產挪為私用。圖為川普（左二）二○一六年一月卅日在愛荷華州一場總統競選活動上，特別把該基金會對美國退伍軍人慈善團體「傑克小狗（Puppy Jake）」的十萬美元捐款支票放大，舉行象徵性的捐贈儀式。（美聯社檔案照）

    紐約州檢察長安德伍十四日指控美國總統川普將其設立的慈善基金會資產挪為私用。圖為川普（左二）二○一六年一月卅日在愛荷華州一場總統競選活動上，特別把該基金會對美國退伍軍人慈善團體「傑克小狗（Puppy Jake）」的十萬美元捐款支票放大，舉行象徵性的捐贈儀式。（美聯社檔案照）

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