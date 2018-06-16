不挑釁北韓 美韓8月軍演將取消

2018-06-16

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國一名高階官員十四日向法新社透露，美國軍方已無限期延後與南韓的主要聯合軍演，並預料近期將正式宣布暫停八月舉行的美韓「乙支自由衛士」（ＵＦＧ）演習。

北韓沒要求 川普：我提的

美國總統川普十二日與北韓領導人金正恩在新加坡進行歷史性會面後宣布，他將停止美國與南韓「昂貴、挑釁的」軍事演習。川普十五日表示，停止美韓軍演是他的主意，金正恩並沒有作此要求，他告訴記者：「我省了許多錢。這對我們是好事。」北韓向來對美韓大型軍演反應激烈，去年ＵＦＧ之後，北韓發射數枚彈道飛彈，引發全球警戒。

川普也指出，前總統歐巴馬曾告訴他，美國「最危險的問題」就是北韓核武計畫，「我解決了這問題，……我們簽了非常好的文件，不過比文件更重要的是我與金正恩有很好的關係，我們一起有很棒的化學作用。這是非常重要的，我可以致電給他，我也給他專線電話號碼，如果他現在有任何困難，可以致電給我，我們有了溝通」，他說，他計畫十七日就打電話給金正恩。

上月甫卸下美軍太平洋司令職務的哈里斯向來堅定支持美韓軍演，不過十四日他在其駐南韓大使參院任命聽證會上表示：「整個局勢已變，因此我認為我們應暫停主要軍演。」青瓦台一名官員十五日強調，川金會並不涉及駐韓美軍議題，因為該議題關乎的是美韓同盟，而彼此同盟的立場沒有改變。

美國共和黨籍資深參議員麥肯聲明批評，中止美韓軍演是一項「錯誤」，他指出：「進行不必要且非對等讓步不符我方利益，是糟糕的協商策略。學舌中國與北韓宣傳，稱美韓聯合軍演『挑釁』，將破壞我們的安全與同盟。」

向北韓將領敬禮 川普挨批

另外，北韓官媒播出川金會影片顯示，川普在北韓領導人金正恩的引介下，伸手欲向北韓人民武力部部長努光鐵握手，結果努光鐵舉手行軍禮，而在川普向他敬禮後，兩人最終握上手。該影片引發批評，因為技術上美朝仍處在戰爭狀態，前北約最高指揮官、美國退役海軍四星上將史塔弗瑞迪斯說：「我沒看過美國總統向他國軍官敬禮，更遑論該軍方是可怕勞改營的殘酷執行者，這是錯誤之舉。」白宮發言人桑德絲為此辯解說，川普的回禮只是「常見禮儀」。

她也說，川普在川金會中曾提及北韓政權違反人權的問題，不過川普對此含混表示，「我只能說我們簽了很棒的協議，……北韓可以成為任何他們想要的國家，不過沒有核武」。