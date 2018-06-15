舊金山選出首位非裔女市長

2018-06-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國加州舊金山市市長補選結果十三日出爐，該市監督委員會主席倫敦．布里德（London Breed）以些微差距擊敗主要對手、前加州州參議員兼出櫃男同志馬克．雷諾，當選市長，為該市有史以來首位非裔女市長。布里德將接下在去年底於任內驟逝的舊金山首位華裔市長李孟賢（Ed Lee）遺留的重任。

舊金山市長補選本月五日投票，然因郵寄選票與海外選票認證等問題遲至八天後才公布結果；計票期間雷諾曾一度領先，但最後由布里德以二一七七票勝出。布里德在勝選後的記者會上讚揚前市長李孟賢並感謝支持者，也樂觀展望舊金山市的未來。由於選戰激烈，布里德也呼籲市民團結：「無論你是否把票投給我支持我當市長，我都將是你的市長。」

四十三歲的布里德原為舊金山市監督委員會主席與第五區監督委員，她在六十五歲的李孟賢於去年十二月十二日於任內驟逝後一度暫代市長，但隨後便交出代理市長一職與投入市長補選，主要對手是出櫃男同志雷諾，意即新任舊金山市長勢必締造新里程碑─若非首位非裔女市長，就是首位出櫃男同志市長。布里德除了是舊金山史上首位非裔女市長，也是該市歷來第二位女市長。舊金山市首位女市長是現任國會參議員范士丹。

布里德將於下月宣誓就職，做完李孟賢剩下的任期（二○二○年初屆滿）。舊金山市長任期四年，布里德若想繼續執政，必須投身二○一九年十一月的市長選舉。