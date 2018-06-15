澳兵舉納粹旗 駐阿劣行連環爆

2018-06-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲廣播公司（ＡＢＣ）十四日獨家披露，在阿富汗執行反恐怖主義任務的澳洲陸軍，竟在軍車上懸掛納粹旗幟！這段攝於二○○七年八月的畫面公開後引發輿論譁然，澳洲總理滕博爾緊急出面止血，強調此事令人完全無法接受，涉案軍人已因「錯誤」舉止遭到懲處。

滕博爾未清楚說明軍方懲戒手段，但強調受懲者的行為「大錯特錯」，且當時指揮官也採取行動。澳洲國防部長佩恩則表示，澳洲士兵使用納粹旗幟一事，完全違背澳洲軍隊自身及其在阿富汗駐軍的價值，並呼應總理說法稱此事令人完全無法接受。國防部副部長格里戈斯則強調，當時軍方處置迅速，軍車一返回基地，就立刻拔下納粹旗幟並銷毀，相關士兵遭到警告並接受輔導，「我想這才是重點」。

ＡＢＣ引述軍方人士提供的消息指出，那面旗雖應只是個「變態玩笑」，但確實掛了「一段時間」，且已有不少相關影像在澳洲軍人間流傳。

澳洲軍隊自二○○一年美國九一一恐怖事件後進駐阿富汗，對抗神學士等伊斯蘭恐怖組織，在當地駐紮已有十七年歷史。但自一六年來即有澳洲媒體報導，澳軍在派駐期間疑似動用非法武力且罔顧人命；最新報導則是近日雪梨晨驅報引述證人說法，指控澳軍在○九至一二年虐待、處決囚犯以及殺害當地手無寸鐵男丁。澳洲軍方先前已稱相關指控「嚴重」，正進行追查。