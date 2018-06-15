阻解鎖 iPhone加密再升級

〔編譯張沛元／綜合報導〕有鑑於外傳美國警方愈來愈常使用名為GrayKey的工具繞過iPhone安全機制來破解iPhone，向來不願與執法部門合作的蘋果公司十三日宣布，將強化iPhone加密能力，讓警方更難在未經授權情況下將iPhone解鎖。
強調隱私權的蘋果公司表示，將修改iPhone操作系統上的預設設定，讓在過去一小時內未解鎖的iPhone切斷透過USB插孔的通訊，以降低利用GrayKey等工具存取iPhone資料的可能性。GrayKey是由GrayShif所打造的產品，包括GrayShift、Cellebrite與其他鑑識公司的iPhone破解工具，就是透過iPhone的USB插孔來連接iPhone與繞過安全設定，免得多次猜錯密碼導致手機被鎖死。
蘋果宣稱新的安全功能並不是針對執法部門，而是要避免任何善意者或有心人繞過iPhone的加密機制。蘋果說，該公司的任何設計，都是以顧客為中心，持續強化產品的安全保護是要協助客戶抵禦駭客、盜用身分的竊賊與個人資料遭入侵；蘋果非常尊敬執法部門，不會設計用來抵消警方工作的安全改善措施。
不過，蘋果兩年前因拒絕協助聯邦調查局（FBI）解索加州槍擊案凶嫌的iPhone而與執法單位對簿公堂，ＦＢＩ最後以其他工具成功解鎖嫌犯的手機。而美國執法機關最常使用的工具，就是把手機送交GrayShift與Cellebrite這兩家公司解鎖。前者是以色列公司，後來被日本SUN電子公司買下；後者則是蘋果工程師離職創立。